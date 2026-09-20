Berlin'de seçim günü! Türk aday Elif Eralp kazandı: Zafer konuşması dikkat çekti
Almanya’nın başkenti Berlin’de sandık, siyasi dengeleri değiştiren bir tablo ortaya çıkardı. Elif Eralp’in başbakan adayı olduğu Sol Parti (Die Linke), yaklaşık yüzde 26 oyla seçimden birinci çıktı. 2023’e göre oyunu yaklaşık 14 puan artıran parti başbakanlık yarışında önemli bir avantaj elde ederken Eralp, seçim gecesini Türkçe “Tarih yazdık arkadaşlar!” sözleriyle noktaladı. Sol Parti merkezindeki kutlamalarda ise Tarkan’ın “Şımarık” şarkısı yankılandı.
Berlin'de seçim sandıkları açıldıkça başkentin siyasi haritasını değiştiren sonuçlar ortaya çıktı. Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti (Die Linke), ilk verilere göre yaklaşık yüzde 26 oyla yarışın zirvesine yerleşti.
2023 seçimlerinde yüzde 12,2 oy alan parti, bu kez desteğini yaklaşık 14 puan artırarak Berlin siyasetinde güçlü bir sıçramaya imza attı. Sandıktan çıkan tablo, Sol Parti'yi yalnızca ilk sıraya taşımakla kalmadı, eyalette kurulacak yeni siyasi denklemin de merkezine yerleştirdi.
CDU yaklaşık yüzde 20 ile ikinci sırada kalırken Yeşiller yüzde 15, AfD yüzde 14, SPD ise yaklaşık yüzde 12 seviyesinde oy aldı. Ortaya çıkan oranlar, Berlin'de uzun süredir alışılmış siyasi dengelerin önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.
MECLİSTE YENİ DENKLEMİN İLK İŞARETLERİ
Sandıktan çıkan oyların parlamentoya nasıl yansıyacağı da seçim gecesinin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Berlin Eyalet Meclisi'nde 130 sandalye bulunurken kesin dağılım resmi sonuçların tamamlanmasıyla netleşecek.
İlk hesaplamalara göre Sol Parti'nin 35-40, CDU'nun 27-30, Yeşillerin 20-23, AfD'nin 19-21, SPD'nin ise 16-18 civarında milletvekili çıkarması bekleniyor.
Bu tablo kesinleşirse yeni dönemde koalisyon görüşmeleri ve eyalet başbakanlığı için kurulacak çoğunluk hesabı Berlin siyasetinin ana gündemini oluşturacak.
GECENİN CÜMLESİ TÜRKÇE GELDİ
Seçim sonucunun belli olmaya başlamasıyla Sol Parti'nin Berlin merkezindeki atmosfer kısa sürede kutlamaya dönüştü. Destekçilerinin karşısına çıkan Elif Eralp, gecenin en dikkat çeken mesajlarından birini Türkçe verdi.
Konuşmasının sonunda "Tarih yazdık arkadaşlar!" diyen Eralp'in sözleri salonda büyük alkışla karşılandı.
Türkiye kökenli bir ismin Berlin'de başbakanlık yarışının en güçlü aktörlerinden biri haline gelmesi de seçim gecesinin öne çıkan sonuçlarından biri oldu.
Berlin'de eyalet başbakanı doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Seçimin ardından başbakanı Eyalet Meclisi belirliyor. Bu nedenle Sol Parti'nin birinci çıkması Eralp'i yarışta güçlü bir noktaya taşısa da göreve gelip gelmeyeceğini mecliste kurulacak siyasi çoğunluk belirleyecek.
ZAFER GECESİNE TARKAN DAMGASI
Sandık başarısının ardından Sol Parti merkezindeki siyasi heyecan, ilerleyen saatlerde yerini kutlama görüntülerine bıraktı. Alman ve Türk partililerin bir araya geldiği gecede Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı çalındı.
Eralp de destekçileriyle birlikte seçim sonucunu kutladı. Türkçe söylediği "Tarih yazdık arkadaşlar!" sözleriyle tamamladığı konuşması gecenin hafızalarda kalan anlarından biri oldu.
Duygularını "Senin veya benim gibilerin belediye başkanı olması öngörülmüyordu, dediler. Fakat hep birlikte başardık!" sözleriyle dile getiren Eralp, seçim sonucunu siyasi kariyerindeki önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.
Yazar Hülya Eralp'in kızı olan Elif Eralp'in ailesi de seçim sürecinde kamuoyunun ilgisini çeken başlıklardan biri oldu.
"ŞEHRİMİZDE SEVGİ VE ADALET, NEFRETE KARŞI GALİP GELDİ"
Berlin'deki seçimleri önde götüren Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp, ilk sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada partisine destek verenlere teşekkür etti.
Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirip daha iyi bir yer haline getireceklerini ifade eden Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet, nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor." dedi.
Eralp, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, seçmenlerin kendisine ve Sol Parti'ye, herkesin insan onuru içinde iyi bir yaşam sürdürebileceği daha adil bir Berlin adına yeni bir sayfa açmak için görev verdiğini ifade etti.
Berlin'de en büyük sosyal sorunun kira krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçimlerde Sol Parti'nin seçim programının kazandığını belirtti.
Eralp, "Şehrimizde insanlar yeniden daha iyi bir yaşamı olması için Berlin eyaleti başbakanı olmak istiyorum." diye konuştu.
KAMPANYANIN MERKEZİNDE KONUT VARDI
Eralp'i seçim boyunca öne çıkaran başlıklardan biri Berlin'de giderek büyüyen konut ve kira sorunu oldu. Sol Parti'nin kampanyasında yüksek kiralar, büyük konut şirketleri ve barınma maliyetleri geniş yer tuttu.
Seçim sürecinde büyük konut şirketlerine ait yüz binlerce dairenin kamulaştırılması ve kira artışlarına karşı yeni düzenlemeler yapılması yönündeki politikalar Eralp'in kampanyasının temel unsurları arasında yer aldı.
NETANYAHU ÇIKIŞI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Eralp, seçim kampanyası sırasında yalnızca Berlin'in iç siyasetine ilişkin vaatleriyle değil, dış politikaya ilişkin açıklamalarıyla da gündeme geldi.
Uluslararası suç isnatları bulunan ve hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Berlin'e gelmesi halinde tutuklanması için hukuki mücadele vereceğini söyledi.
Bu konudaki asıl yetkinin federal makamlarda bulunduğunu belirten Eralp, kendi yetkileri çerçevesinde hukuki girişimlerde bulunacağını vurguladı.
AYNI GÜN İKİ AYRI SİYASİ TABLO
Berlin'de Sol Parti'nin yükselişi konuşulurken Almanya'nın kuzeydoğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden farklı bir sonuç geldi.
Aynı gün yapılan seçimlerde AfD ile SPD arasında başa baş bir mücadele yaşandı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre AfD yaklaşık yüzde 37 oyla ilk sıraya yerleşirken SPD yüzde 35,5 seviyesinde kaldı.
CDU ise yaklaşık yüzde 5,5 oy alarak parlamentoya girebilmek için gereken yüzde 5 barajının hemen üzerinde tutundu.
Böylece Almanya'da aynı gün sandık başına giden iki eyalet, birbirinden oldukça farklı iki siyasi sonuç ortaya çıkardı. Berlin'de Sol Parti zirveye çıkarken Mecklenburg-Vorpommern'de ilk sırayı AfD aldı.