CDU yaklaşık yüzde 20 ile ikinci sırada kalırken Yeşiller yüzde 15, AfD yüzde 14, SPD ise yaklaşık yüzde 12 seviyesinde oy aldı. Ortaya çıkan oranlar, Berlin'de uzun süredir alışılmış siyasi dengelerin önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

2023 seçimlerinde yüzde 12,2 oy alan parti, bu kez desteğini yaklaşık 14 puan artırarak Berlin siyasetinde güçlü bir sıçramaya imza attı. Sandıktan çıkan tablo, Sol Parti'yi yalnızca ilk sıraya taşımakla kalmadı, eyalette kurulacak yeni siyasi denklemin de merkezine yerleştirdi.

Berlin'de seçim sandıkları açıldıkça başkentin siyasi haritasını değiştiren sonuçlar ortaya çıktı. Elif Eralp'in başbakan adayı olduğu Sol Parti (Die Linke), ilk verilere göre yaklaşık yüzde 26 oyla yarışın zirvesine yerleşti.

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MECLİSTE YENİ DENKLEMİN İLK İŞARETLERİ

Sandıktan çıkan oyların parlamentoya nasıl yansıyacağı da seçim gecesinin en çok merak edilen başlıklarından biri oldu. Berlin Eyalet Meclisi'nde 130 sandalye bulunurken kesin dağılım resmi sonuçların tamamlanmasıyla netleşecek.

İlk hesaplamalara göre Sol Parti'nin 35-40, CDU'nun 27-30, Yeşillerin 20-23, AfD'nin 19-21, SPD'nin ise 16-18 civarında milletvekili çıkarması bekleniyor.

Bu tablo kesinleşirse yeni dönemde koalisyon görüşmeleri ve eyalet başbakanlığı için kurulacak çoğunluk hesabı Berlin siyasetinin ana gündemini oluşturacak.