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Okan Buruk Eyüp beraberliğinin ardından rakip ekibe yüklendi!

Okan Buruk, “Rakip takım oyuncuları yerden kalkmadı. Hakem Oğuzhan Çakır da buna göz yumdu. Buna rağmen kazanmalıydık” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Okan Buruk Eyüp beraberliğinin ardından rakip ekibe yüklendi!

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Okan Buruk, Eyüp beraberliğinin ardından rakip ekibe yüklendi. Başarılı hoca, "Berke yaptığı kurtarışlarla sahanın en iyilerinden biriydi ama oyunu yavaşlatma, oyunu oynatmama anlamında da bence sahanın en kötüsüydü. Buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Çok geç sarı kartı gösterdi. Berke kale arkasından alıp, 8 kere su içti herhalde. Maçların çoğu oynanmayarak geçiyor. Burada hakemlerin buna izin vermemiz gerekiyor. Eyüpspor'da 8-9 kişi sürekli yere yattı. Buna rağmen kazanmalıydık" diye konuştu.

HAKEM ÇAKIR ÇOK TECRÜBESİZ
Hakem Oğuzhan Çakır hakkında da konuşan Buruk, "Büyük maçları yönetebilecek bir profil değil. Bunu Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da gördük. İleride yönetebilir ama bu seviyedeki maçlar için çok erken. Ona da yazık ediyorlar. Bu tür maçlara tecrübesiz hakemler vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum" dedi. Puan kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Buruk futbolcularına güvendiğini sözlerine ekledi.

SALLAI: HAYAL KIRIKLIĞI
Galatasaray'ın yıldızı Rolahd Sallai maçtan sonra, "1 puan almak sadece hayal kırıklığı oldu. Daha fazla geleceğe bakmalı, yediğimiz gollere odaklanmalıyız. Çok çalışmalı ve şampiyonluk yolunda devam etmeliyiz" diye konuştu.

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