City’e bir darbe de Liverpool’dan

İngiltere Premier Lig'in 13. haftası Liverpool ile Manchester City arasındaki dev maça sahne oldu. Hollandalı teknik direktörü Arne Slot yönetiminde müthiş bir form grafiği yakalayan Liverpool Anfield'da konuk ettiği rakibini 12. dakikada Hollandalı yıldızı Cody Gakpo ve 78'de Mısırlı golcüsü Mohamed Salah'ın penaltıdan kaydettiği gollerle 2-0 devirdi. Liverpool puanını 34 yapıp liderliğini sürdürürken Manchester City ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkardı. 7. resmi maçında da kazanamayan Manchester City bu yenilgiyle birlikte de ligde 5. sıraya kadar geriledi.

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