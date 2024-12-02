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Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktörde! Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

Sergen Yalçın, “Hüseyin Yücel’le telefonda görüştük. Ben hayatımda ilk kez böyle olaylar görüyorum. Sorunlar çözülürse göreve hazırım. Asla para pul da konuşmam. Ancak işlerin üzerini örtmek için beni kullanmasınlar. Yarın ne olacağı belli değil. Taraftar bana cephe almasın. Bundan sonra görüşme olmayacak. Konu kapanmıştır!” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Beşiktaş’ta tüm gözler yeni teknik direktörde! Sergen Yalçın sessizliğini bozdu

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Beşiktaş'ta tüm gözler yeni teknik direktöre çevrilmiş durumda. Şu anda listedeki tek isim olan Sergen Yalçın da sessizliğini bozdu. Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile yüz yüze görüşmesi beklenen Yalçın, Yücel ile telefonda konuştuğunu söyledi.

"SAĞLIKSIZ BİR ORTAM VAR"
Yalçın,"Hüseyin Yücel telefonla beni aradı, konuştuk. Ona da söyledim para, pul benim konularım değil. Ben 11 yaşından beri Beşiktaş'ta böyle bir kaos görmedim. Beşiktaş'ta sağlıksız bir ortam var. Yarın ne olacağı belli değil. Kontrat uzun yapan birisi değilim. Şu anda Beşiktaş'ta konu futbol değil. Halledilmesi gereken problemler var. Siz onları halledin, ben gelir çalışırım" dedi.

"YENİ GÖRÜŞME OLMAYACAK"
Sözlerini sürdüren Yalçın, eski başkan Hasan Arat'ın Samet Aybaba'yı Whatsapp mesajıyla görevden almasına ise "Whatsapp'tan adam mı kovulur! Ayıp ya" sözleriyle tepki gösterdi. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceği hakkında ise "Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı" ifadelerini kullandı.

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