Hazal Kaya’dan çarpıcı açıklamalar!

Hazal Kaya, önceki gün Youtube'da bir programa katıldı. "Nihal" karakterinin sürekli linçlendiğinden bahseden Kaya, Aşk-ı Memnu döneminde sosyal medya bu kadar revaçta olsaydı yaşayabileceği psikolojik bunalımı anlattı. Defalarca itibar suikastına uğradığını söyleyen oyuncu, "Kendimi kötü hissettiğim bir lincin sonunda 1,5-2 ay yataktan kalkamadığım da oldu. Ben Nihal karakterini oynarken sosyal medya olsaydı muhtemelen bugün bu işi yapmıyordum. Hem fiziksel hem psikolojik olarak biterdim" ifadelerini kullandı.

"HALA FLÖRT EDİYORUZ"

Konu aşktan açılınca Hazal Kaya: "Ali'yi çok beğeniyorum, onda da bana karşı bu geçmedi şükür. Hâlâ çok flört ediyoruz. Bizim bir anlaşmamız var, mutlu olmadığımız an dağılacağız. Kim 'Ben artık mutlu değilim' derse gitmeli, hayat bu kadar uzun değil" diyerek net konuştu. Sözlerine devam eden Kaya, "Bu son halim 34 yaşında vardığım noktanın bir sonucu. İki çocuktan sonra kafaca böyle bir yere geldim. Kendime daha çok şefkat gösterdiğim, kendimi sevmeyi öğrendiğim bir döneme girdim" şeklinde konuştu.