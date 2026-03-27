TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, Türkiye'nin 2030'a kadar yapay zekayı geliştiren, kullanan ve insan odaklı şekilde düzenleyen bölgesel ve küresel öncü aktör olması vizyonunu içeren raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Raporda Türkiye Yapay Zeka Kanunu hazırlanması, TBMM'de Yapay Zeka, İleri Teknolojiler ve Yenilik Komisyonu kurulması ve yapay zeka süper bilgisayar merkezlerinin kurulması önerildi.

Komisyon, yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin belirlenmesi için dijital filigran ve meta veri gibi kaynak tespiti mekanizmalarının geliştirilmesini talep etti.

Raporda sosyal güvenlik sisteminin yapay zeka kaynaklı işsizlik ve mesleki dönüşümlere karşı güncellenmesi ve yeni mesleklerin yasal zemine oturtulması istendi.

Güçlü Türkçe dil modeli geliştirme çalışmalarının hızlandırılması, Ulusal Dil Veri Seti Programı başlatılması ve tersine beyin göçü programlarının oluşturulması önerildi.

Meclis Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Raporu'nda sosyal güvenlik sisteminin yapay zeka kaynaklı işsizlik ve mesleki dönüşümlere karşı güncellenmesinden yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin belirlenmesi için dijital filigran ve meta veri gibi kaynak tespitine ve kullanıcıları içeriğin yapay zeka üretimi olduğu yönünde bilgilendirmeye yarayan mekanizmaların geliştirilmesine kadar birçok öneri yer aldı. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulan raporda, Türkiye'nin 2030'a kadar yapay zekayı geliştiren, kullanan ve insan odaklı şekilde bu alanı düzenleyen, bölgesel ve küresel öncü yapay zeka aktörü olmasının vizyon olarak ortaya konulması gerektiği belirtildi. Yetenekli gençleri, kamu ve özel sektör ortaklığında, Türkiye'ye çekecek ve kalıcı olmalarını sağlayacak "Yapay Zeka Yetenek Hızlandırma Programları"nın tasarlanması gerektiğine işaret edilen raporda, "tersine beyin göçü" ve "yetkin yapay zeka uzmanı" programlarının oluşturulması, burs, teşvik, hızlandırılmış vize, rekabetçi fonlar ve vergi teşvikleri sunulması ve uluslararası başarı kriterlerini sağlayan uzmanların Türkiye'deki üniversitelerde uzun süreli istihdam edilmesi ile uzaktan çalışma dahil verimli araştırmalar yapmalarının sağlanabilmesi için gerekli çalışma ortamı ile mali teşviklerin tesis edilmesi istendi.

Yapay zeka çalışmalar (Bu görsel yapay zeka ile üretilmiştir) Güçlü ve etkili Türkçe dil modeli geliştirme çalışmalarının hızlandırılması gerektiği ifade edilen raporda, Türkçenin hem büyük hem de küçük dil modellerinde güçlü şekilde temsili için Ulusal Dil Veri Seti Programı'nın başlatılması ve milli değerlerin teknolojiye yansıtılması için önlemlerin alınması önerildi. "YAPAY ZEKA SÜPER BİLGİSAYAR MERKEZLERİNİN" KURULMASI ÖNERİSİ Türkiye'nin Avrupa Konseyi Yapay Zeka Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalaması konusunun küresel gelişmeler dikkate alınarak değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesi gerektiği dile getirilen raporda, "Siber Güvenlik Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TSK ve istihbarat kurumları işbirliğinde siber tehditleri proaktif tespit eden, otonom sistemleri güvenli kılan yerli yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi için Ulusal Yapay Zeka Güvenlik Stratejisi hazırlanmalı." ifadesine yer verildi. Yüksek performanslı hesaplama altyapısı için "yapay zeka süper bilgisayar merkezlerinin" kurulması önerilen raporda, yeni ve küçük ölçekli girişimler için deneme alanları (AI Sandbox) ve GPU havuzlarının oluşturulması, düzenleme deneme alanları bakımından da bu girişimlerin ihtiyaçlarına öncelik verilmesi istendi. Raporda ayrıca TÜBİTAK ve benzeri kamu kurumları tarafından sunulan yapay zeka altyapısını kullanma imkanlarının özel sektör tarafından da erişilebilir hale gelmesi için gerekli prosedürlerin oluşturulması tavsiyesinde bulunuldu.