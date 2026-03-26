İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Beşiktaş eski Başkanı ve iş insanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Yurt dışında olduğu belirlenen ve hakkında yakalama kararı bulunan Hande Erçel de Türkiye'ye döndü. Gözaltına alınan Erçel, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi.
Hande Erçel saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında şüphelilerden Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ve Didem Soydan'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.
HANDE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA
Bir aydır eğitimi nedeniyle yurt dışında olduğunu bildiren Hande Erçel, sosyal medya üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu şunları söyledi:
Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum.