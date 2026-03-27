Evladının kendisinden kaçırıldığını ve dilendirildiğini iddia eden 60 yaşındaki Şirin Durna, eşi Selime Durna ile birlikte atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Suriyeli imam nikahlı eşi Rasha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve oğluna bakamadığını öne süren Durna, "Ben çocuğumu okutayım, vatana millete hayırlı bir evlat olsun" dedi. Eşi Selime Durna ise, "Ben o çocuğa gözüm gibi bakarım, annelik de yaparım, her şeyi yaparım yani" sözleriyle dikkat çekti.
Canlı yayına bağlanarak iddiaları reddeden dayı Ammar ise "Şirin Bey'in oğlu yanımda. Ablamı nasıl dövdüysen anlat. Yeğenime ben baktım, babası değil" dedi.
BABA-OĞUL KAVUŞTU
Takip edilen günlerde ise Rasha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Şirin Durna, 7 yaşındaki oğlu Beşir'in canlı yayında kavuştu. Bugünkü canlı yayında ise taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dayısı yeğenini bırakmak istemediğini söylerken uzlaşma sağlanamadı.
YAYIN İHBAR SAYILDI
Küçük çocuğun eğitim hayatından mahrum kalması ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılma şüphesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Aktaş'ın talimatıyla hem Çocuk Şube Müdürlüğü hem de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuya müdahil oldu.
Ekiplerin, çocuğun yüksek menfaatini korumak ve eğitim hayatına başlamasını sağlamak amacıyla stüdyoya gelerek inceleme başlattığı belirtildi.
EĞİTİM HAKKI GASP EDİLEN BİR ÇOCUK
Müge Anlı, 7 yaşına gelmesine rağmen henüz 1. sınıfa bile gitmemiş olan küçük çocuğun durumuna dikkat çekti.
Çocuğun yanında kaldığı dayısının Türkiye vatandaşlığı veya kimliği bulunmadığını belirtmesi, çocuğun geleceği konusundaki endişeleri artırdı. Anlı, "Benim için önce eğitim, bu çocuk çok akıllı ve mutlaka okumalı" diyerek durumun vahametini vurguladı .
GEÇMİŞTEN NOTLAR: NELER OLDU?
Baba Şirin Durna, çocuğunun annesiyle ilgili şunları söylemişti: "Benden 8 yaş küçük Suriyeli bir bayanla beraberlik yaşadık. Benim oğlum Beşir şu anda 7 yaşında, annesiyle beraber kayıplar. Çocuğumun annesi Rasha Hanım çocuğumu kaçırıyor ve dilendiriyor. Bir arkadaş bizi tanıştırdı. Ben o dönem 60 yaşındaydım, Raşi Hanım'ın da yaşını sonradan öğrendim, 27 yaşındaymış. Kendisiyle imam nikahıyla yaşadım. 4 ay sonra kandırıldığımı öğrendim. Akli dengesi yerinde değilmiş. Annesiyle kardeşi beni kandırmışlar. Haftanın günlerini saymasını bilmez, yemek yapmasını bilmez, ütü yapmasını bilmez, bulaşıkları doğru dürüst yıkamaz. Okur yazarım dedi ama onu da bilmiyormuş. Zekası yerinde değil. Raşi'yi annesinin yanına bıraktım, 8 ay sonra geri aldım. Doktora götürdüm, 8 aylık hamile olduğunu öğrendim"
"BABA BEN YOLU BİLMİYORUM"
Durna, oğluyla arasında geçen telefon görüşmelerini ise şöyle aktarmıştı: "Çocuğumla telefonda konuşuyorduk. 'Gel oğlum' diyordum, 'Baba ben yolu bilmiyorum' diyordu. Ben de ağlıyordum. Çocuğum aç kalıyordu, bunu biliyordum. Çünkü evde yemek pişmiyor, annesi yemek yapmayı bilmiyor"
DAYIDAN BABAYA YALANLAMA
Canlı yayına bağlanan ve çocuğu dilendirdiği yönündeki iddiaları reddeden dayı ise şiddet iddiasında bulunmuştu: "Şirin Bey'in oğlu yanımda. Ablamı nasıl dövdüysen anlat. Yeğenime ben baktım, babası değil. Bize yalan söyledi. 'Nikah yapacağım' dedi, yapmadı. Beşir'in dilendirildiği gerçek değil. Yeğenime zarar değil, emek veriyorum"
"Ablam hamileyken Şirin'in kızları ablamın karnına vurdu, çocuğu öldürmek için" sözleriyle ise kan dondurdu.