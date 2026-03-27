BABA-OĞUL KAVUŞTU Takip edilen günlerde ise Rasha'nın akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Şirin Durna, 7 yaşındaki oğlu Beşir'in canlı yayında kavuştu. Bugünkü canlı yayında ise taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dayısı yeğenini bırakmak istemediğini söylerken uzlaşma sağlanamadı.

YAYIN İHBAR SAYILDI Küçük çocuğun eğitim hayatından mahrum kalması ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılma şüphesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Aktaş'ın talimatıyla hem Çocuk Şube Müdürlüğü hem de Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuya müdahil oldu. Müge Anlı'da canlı yayın ihbar kabul edildi: Emniyet devrede! Ekiplerin, çocuğun yüksek menfaatini korumak ve eğitim hayatına başlamasını sağlamak amacıyla stüdyoya gelerek inceleme başlattığı belirtildi.

EĞİTİM HAKKI GASP EDİLEN BİR ÇOCUK Müge Anlı, 7 yaşına gelmesine rağmen henüz 1. sınıfa bile gitmemiş olan küçük çocuğun durumuna dikkat çekti. Çocuğun yanında kaldığı dayısının Türkiye vatandaşlığı veya kimliği bulunmadığını belirtmesi, çocuğun geleceği konusundaki endişeleri artırdı. Anlı, "Benim için önce eğitim, bu çocuk çok akıllı ve mutlaka okumalı" diyerek durumun vahametini vurguladı .

GEÇMİŞTEN NOTLAR: NELER OLDU? Baba Şirin Durna, çocuğunun annesiyle ilgili şunları söylemişti: "Benden 8 yaş küçük Suriyeli bir bayanla beraberlik yaşadık. Benim oğlum Beşir şu anda 7 yaşında, annesiyle beraber kayıplar. Çocuğumun annesi Rasha Hanım çocuğumu kaçırıyor ve dilendiriyor. Bir arkadaş bizi tanıştırdı. Ben o dönem 60 yaşındaydım, Raşi Hanım'ın da yaşını sonradan öğrendim, 27 yaşındaymış. Kendisiyle imam nikahıyla yaşadım. 4 ay sonra kandırıldığımı öğrendim. Akli dengesi yerinde değilmiş. Annesiyle kardeşi beni kandırmışlar. Haftanın günlerini saymasını bilmez, yemek yapmasını bilmez, ütü yapmasını bilmez, bulaşıkları doğru dürüst yıkamaz. Okur yazarım dedi ama onu da bilmiyormuş. Zekası yerinde değil. Raşi'yi annesinin yanına bıraktım, 8 ay sonra geri aldım. Doktora götürdüm, 8 aylık hamile olduğunu öğrendim"