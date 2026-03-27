Kariyerinde birçok dev kulübün formasını giyen Belçikalı santrfor, şu anda Napoli'de görev yapıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, tecrübeli forvetin transfer piyasasında yeniden öne çıktığı belirtildi.
TÜRK KULÜPLERİNDEN İLGİ
Haberde, Romelu Lukaku'ya son haftalarda hem Suudi Arabistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldiği ifade edildi. Türk kulüplerinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.
NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Fiziksel gücü ve etkili oyunuyla dikkat çeken Romelu Lukaku'nun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE
İtalyan basınında yer alan haberde, Romelu Lukaku'nun Napoli kariyerinde sona doğru yaklaşıldığı belirtildi. Belçikalı yıldızın, Dünya Kupası sonrasında İtalyan ekibinden ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.
MİLLİ TAKIM KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimleri arasında yer alan Romelu Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, ülkesinin futbol tarihine geçen performansıyla dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen süreleri almakta zorlanan Romelu Lukaku, 7 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.