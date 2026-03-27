Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan ve Türkiye'den transfer teklifleri geldi.

Lukaku'nun Napoli ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

İtalyan basını, Lukaku'nun Dünya Kupası sonrasında Napoli'den ayrılmaya hazır olduğunu iddia etti.

Belçika Milli Takımı'nda 124 maçta 89 gol atan Lukaku, ülkesinin en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.

Lukaku bu sezon sakatlık nedeniyle 7 resmi maçta oynayabildi ve 1 gol kaydetti.

Kariyerinde birçok dev kulübün formasını giyen Belçikalı santrfor, şu anda Napoli'de görev yapıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, tecrübeli forvetin transfer piyasasında yeniden öne çıktığı belirtildi.

TÜRK KULÜPLERİNDEN İLGİ Haberde, Romelu Lukaku'ya son haftalarda hem Suudi Arabistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldiği ifade edildi. Türk kulüplerinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.