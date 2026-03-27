Romelu Lukaku için Süper Lig devleri devreye girdi!

Yaz transfer dönemi yaklaşırken Avrupa basınında dikkat çeken bir Romelu Lukaku iddiası ortaya atıldı. Napoli forması giyen yıldız golcüye Türk kulüplerinden teklif geldiği öne sürüldü.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Napoli'de forma giyen Belçikalı forvet Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan ve Türkiye'den transfer teklifleri geldi.
  • Lukaku'nun Napoli ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor ve piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
  • İtalyan basını, Lukaku'nun Dünya Kupası sonrasında Napoli'den ayrılmaya hazır olduğunu iddia etti.
  • Belçika Milli Takımı'nda 124 maçta 89 gol atan Lukaku, ülkesinin en golcü futbolcuları arasında yer alıyor.
  • Lukaku bu sezon sakatlık nedeniyle 7 resmi maçta oynayabildi ve 1 gol kaydetti.

Kariyerinde birçok dev kulübün formasını giyen Belçikalı santrfor, şu anda Napoli'de görev yapıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, tecrübeli forvetin transfer piyasasında yeniden öne çıktığı belirtildi.

TÜRK KULÜPLERİNDEN İLGİ

Haberde, Romelu Lukaku'ya son haftalarda hem Suudi Arabistan'dan hem de Türkiye'den teklifler geldiği ifade edildi. Türk kulüplerinin yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimali üzerinde durduğu aktarıldı.

NAPOLI İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Fiziksel gücü ve etkili oyunuyla dikkat çeken Romelu Lukaku'nun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Deneyimli golcünün güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

AYRILIK İHTİMALİ GÜNDEMDE

İtalyan basınında yer alan haberde, Romelu Lukaku'nun Napoli kariyerinde sona doğru yaklaşıldığı belirtildi. Belçikalı yıldızın, Dünya Kupası sonrasında İtalyan ekibinden ayrılmaya hazır olduğu öne sürüldü.

MİLLİ TAKIM KARNESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Belçika Milli Takımı'nın en önemli isimleri arasında yer alan Romelu Lukaku, milli formayla çıktığı 124 maçta 89 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, ülkesinin futbol tarihine geçen performansıyla dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle beklenen süreleri almakta zorlanan Romelu Lukaku, 7 resmi maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

