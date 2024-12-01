Galatasaray Avrupa’da yoluna kayıpsız devam eden tek takım konumunda!

Galatasaray teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başarıdan başarıya koşuyor. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Sarı- Kırmızılılar bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Süper Lig'de 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Aslan, Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı. 17 maçta yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılılar, bunu başaran tek takım konumunda. İngiltere Premier Lig'in devlerinden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup durumda ama ligde kaybetti.

Portekiz'in güçlü takımlarından Sporting Lizbon ligde yenilgisiz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti. İspanya Ligi'nin dev ekipleri Real Madrid ve Barcelona hem kendi liglerinde hem Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyle tanıştı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve yenilmeyen Lazio, Atletico Bilbao, Eintracht Frankfurt ve Anderlecht de kendi liglerinde yenildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yapamadığını yaparak yoluna yenilgisiz olarak devam ediyor.