Amerika’dan Tadic’e kanca

LS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin Ocak'ta Dusan Tadic'e teklif yapacağı gündeme geldi. Fakat Fenerbahçe'nin yapılacak teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Ayrıca Sarı-Lacivertli kulübün, oyuncunun takımda kalmasını istediği biliniyor. Tadic'e Kanarya'nın 1 yıllık teklif yapacağı gelen bilgiler arasında. Performansı gün geçtikçe artan yıldız 10 numara da İstanbul'da kalmaya sıcak bakıyor. Tadic'le Al-Nassr ve eski takımı Ajax'ın ilgilendiği iddiaları vardı. Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu, son Slavia Prag deplasmanında da yapacağını yapmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarların en güvendiği isim olan Sırp yıldız, harika oyununu asistle süslemişti. Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Hücumda harikalar yaratan Tadic, Fenerbahçe'nin oynadığı 78 resmi maçın 77'sinde görev aldı. Yıldız futbolcu sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspo mücadelesinde forma giymedi. Takımına 24 gol ve 25 asistlik skor katkısı veren tecrübeli isim istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip.