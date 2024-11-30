Mourinho kurnazlıkla alt etti!

UEFA Avrupa Ligi'nde F.Bahçe'nin deplamanda Slavia Prag'ı 2-1 yenmesi Çekya basınında ses getirdi. Slavia'nin 1-0 öne geçtiği maçı kaybetmesi Çeklerde hayal kırıklığı yaratırken, Fenerbahçe'nin galibiyetinde Mourinho detayına dikkat çekildi.

Euro Fotbal, "Bu sefer Mourinho, Trpisovsky'yi alt ederek Slavia Prag'ı mağlup etti. Efsanevi teknik direktör Jose Mourinho, Eden Arena'daki ikinci maçında Slavia Antrenörü Jindrich Trpisovsky'yi kurnazlıkla alt etti ve eleme aşamasına giden yolu zorlaştırdı" ifadelerine yer verdi.