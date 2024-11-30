PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

2. Yalçın dönemi yükleniyor

Van Bronckhorst’la yollarını ayıracak Beşiktaş’ta yeni hoca büyük ihtimalle Sergen Yalçın olacak. 52 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe derbisinde takımın başında olması bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Kasım 2024
2. Yalçın dönemi yükleniyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta değişim kapıda. Bu yenilgi sonrası Teknik Direktör Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına karar verildi. Hollandalı hoca ile Futbol A.Ş'nin başkanı Hüseyin Yücel'in bir araya geldiği kaydedildi. Yapılan görüşmelerde pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında. Gio'nun durumunun kısa zaman içerisinde belli olacağı aktarıldı. Öte yandan Van Bronckhorst'tan boşalan koltuğa büyük ihtimalle Sergen Yalçın gelecek. Yücel'in teklifini kabul eden Yalçın'ın, Kartal'ın başına geçeceği belirtildi.

2022'DE VEDA ETMİŞTİ!
Siyah-Beyazlılar'ın Hatay maçına Serdar Topraktepe ile çıkması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın ise F.Bahçe derbisinde takımın başında olacağı gündemde. Yalçın, 2019'da Beşiktaş'ta hoca olmuştu.15 maçlık dönemde; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yalçın, 2.13 puan ortalaması tutturmuştu. Şampiyonlukla biten 2020-21'de ise 37 maçta; 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2.08 puan ortalamasıyla sınıfı geçmişti. 2021- 22'deki 14 maçtaki 1.50 puan ortalamayla ise Kartal'a veda etmişti.

ŞAMPİYON YAPMIŞTI
52 yaşındaki Türk antrenör Sergen Yalçın, 2021 yılında Siyah-Beyazlı takımın başındayken Süper Lig'de şampiyonluk ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor! Muhalifler Halep merkezine girdi | Türkiye’den flaş açıklama: Öncelikli mesele
Hesaplı emeklilik için son fırsat! Son tarih 31 Aralık: Şimdi başvuran kazançlı çıkacak I Kimler yararlanabilir?
TRT Genel Müdürü Sobacı: TRT, Gazze’nin Feryadını Dünyaya Duyuruyor
Şahane Cuma indirimi izdihama neden oldu! Vatandaş AVM’lere koştu I 1.5 kilometre kuyruk oldu
Toplam 155 bin konut! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla depremzedeler yeni yuvalarına kavuşacak
DEM Partili Van Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır görevden uzaklaştırıldı
Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vuran yarışmacı! 300 bin TL’lik Osmanlı sorusunda bakın ne yaptı
Başkan Erdoğan MÜSİAD Fuarı ve Uluslararası İş Forumu Kongresi’nde konuştu: En zon günler geride kaldı, enflasyonda düşüş hızlanacak
YPG’yi korku duvarları sardı: Örgüt direktöründen ’Türkiye saldırırsa kaçarız’ itirafı
Afrika’daki gücünü kaybeden Fransa’ya soğuk duş: Macron Thiaroye Katliamı’nı itiraf eden mektup gönderdi
Başkan Erdoğan’dan TRT World Forum’da önemli açıklamalar
Arda Güler’e su yok! Liverpool - Real Madrid maçında skandal olay
Batı basını Türkiye’yi savaşa çekmeye çalışıyor! AFP’den skandal Suriye haberi
Narin Güran cinayetinde aile meclisi tehdit etmişti! Çoban Ahmet Akgün ilk kez konuştu! Amca yaşananları anlattı
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat görevinden istifa etti: Beşiktaş’ı kimse kullanamayacak
SON DAKİKA