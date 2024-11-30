2. Yalçın dönemi yükleniyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta değişim kapıda. Bu yenilgi sonrası Teknik Direktör Van Bronckhorst ile yolların ayrılmasına karar verildi. Hollandalı hoca ile Futbol A.Ş'nin başkanı Hüseyin Yücel'in bir araya geldiği kaydedildi. Yapılan görüşmelerde pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında. Gio'nun durumunun kısa zaman içerisinde belli olacağı aktarıldı. Öte yandan Van Bronckhorst'tan boşalan koltuğa büyük ihtimalle Sergen Yalçın gelecek. Yücel'in teklifini kabul eden Yalçın'ın, Kartal'ın başına geçeceği belirtildi.

2022'DE VEDA ETMİŞTİ!

Siyah-Beyazlılar'ın Hatay maçına Serdar Topraktepe ile çıkması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın ise F.Bahçe derbisinde takımın başında olacağı gündemde. Yalçın, 2019'da Beşiktaş'ta hoca olmuştu.15 maçlık dönemde; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Yalçın, 2.13 puan ortalaması tutturmuştu. Şampiyonlukla biten 2020-21'de ise 37 maçta; 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan 52 yaşındaki çalıştırıcı, 2.08 puan ortalamasıyla sınıfı geçmişti. 2021- 22'deki 14 maçtaki 1.50 puan ortalamayla ise Kartal'a veda etmişti.

ŞAMPİYON YAPMIŞTI

52 yaşındaki Türk antrenör Sergen Yalçın, 2021 yılında Siyah-Beyazlı takımın başındayken Süper Lig'de şampiyonluk ve Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.