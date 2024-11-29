Savunma ve kale yine evlere şenlik

Beşiktaş savunmada döküldü. Siyah-Beyazlılar Maccabi ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçında defansta inanılmaz hatalar yaparken kaleci Mert de kötü performansa devam etti. Son 4 lig maçında Galatasaray'dan 2, Kasımpaşa'dan 3 ve Göztepe'den 4 olmak üzere toplam 9 gol yerken savunmasını bir türlü toparlayamadı. Maccabi karşısında da bir varlık gösteremeyen savunma her geçen gün biraz daha çökerken teknik direktör Van Bronckhorst kötü gidişi önleyecek hamleler yapmayarak sınıfta kaldı. Kalede ve defansta yapılan hatalar Kartal'a büyük darbe vurdu.