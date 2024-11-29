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Phila koçu Nurse'ten Alperen Şengün yorumu: All Star seviyesinde

Alperen’in double doble yaptığı maç sonrası Phila koçu Nurse,” O All- Star seviyesinde” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Phila koçu Nurse’ten Alperen Şengün yorumu: All Star seviyesinde

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NBA' de Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla double-double yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı uzatmalarda 122-115 mağlup etti. Genç pivot, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi. Maçın ardından Philadelphia koçu Nick Nurse, Alperen ile ilgili açıklamalarda bulndu. Nurse, "Rockets'ın muhteşem bir pivotu var. All-Star seviyesinde oynuyor. Her şeyi yapabiliyor ve bunları da kendi temposunda yapıyor. Savunması çok zor" dedi.

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