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Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrasında açıklamalarda bulundu!

Okan Buruk, “3 takım aynı gün oynuyor, sadece G.Saray 3 gün sonra oynuyor. Aslan gibi oynayacağız ama burada kötü niyet arıyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Okan Buruk AZ Alkmaar maçı sonrasında açıklamalarda bulundu!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü federasyonun belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var" diyerek sözlerini tamamladı.

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