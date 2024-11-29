Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü federasyonun belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var" diyerek sözlerini tamamladı.