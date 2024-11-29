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Müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe Çekya'da Slavia Prag'ı da devirdi!

Maçın başında Chory’ye engel olamayan Fenerbahçe 35. dakikada Dzeko ve 86. dakikada En Nesyri’nin golleriyle önemli bir zafer elde etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe Çekya’da Slavia Prag’ı da devirdi!

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Kanarya dolu dizgin. Süper Lig'de üst üste aldığı flaş galibiyetlerle dikkatleri çeken Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag deplasmanında 2-1 kazanmayı başardı. Sarı- Lacivertliler böylece puanını 8'e çıkardı. 7. dakikada Slavia Prag öne geçti. Samet Akaydın'ın ıskaladığı meşin yuvarlak Tomas Chory'de kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden plase bir vuruşla golü attı: 1-0.

LIVAKOVIC YİNE BAŞARILIYDI
24. dakikada sol kanatta topla buluşan Diouf'un ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen Chory kafa vuruşunu yaptı ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti. 35. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Dzeko ceza yayına hareketlenip sert vurdu: 1-1. 86. dakikada İrfan Can sağdan ortaladı. ceza sahasında Tadic'in tekte indirdiği topa En Nesyri vurdu ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-2. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

TARAFTAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başlayarak büyük destek verdi.

DEPLASMANDA İLK GALİBİYET
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde deplasmanda maç kazanamıyordu. Daha önce Twente ile 1-1 berabere kalan Kanarya Alkmaar'a da 3-1 yenilmişti. Ancak Sarı-Lacivertliler dün şeytanın bacağını kırmayı başardı.

SAMET İLK KEZ AVRUPA'DA OYNADI
Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Same Akaydın, Sarı-lacivertli ekibin, Union Saint- Gilloise, Twente, M.United ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre alamamıştı.

TEMPO HİÇ DÜŞMEDİ
Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tempo hiç düşmedi. 2 takım da hücumu düşündü. Ev sahisi daha atak görünmesine rağmen F.Bahçe de zaman zaman tehlikeler yarattı.

FRED A.BİLBAO MAÇINDA YOK
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred Slavia Prag ile oynanan Avrupa Ligi maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Buna göre Fred, Sarı-Lacivertliler'in İstanbul'da oynayacağı Atletico Bilbao maçında forma giyemeyecek.

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