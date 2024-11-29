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Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında ikinci yarıda galibiyeti kaçırdı

AZ, 2’de Mijnans ile 1-0’ı yakaladı. 43’te Osimhen sahne aldı. Aslan, ikinci yarı fırsatları harcadı. Osimhen’in 90+2’deki golü ofsayta takıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Galatasaray, AZ Alkmaar deplasmanında ikinci yarıda galibiyeti kaçırdı

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 2. dakikada Lahdo'nun şutu Muslera'dan geri döndü. Seken topu Mijnans ağlara gönderdi: 1-0. 28'de Sara kafayı vurdu, yükselen topa kaleci yerdeyken bir kez de Osimhen kafayı vurdu ancak kaleci Zoet ayağa kalkarak golü engelledi. 43'te Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken top çizgiyi geçti. VAR'ın kararını bekleyen hakem sonrasında gol kararı verdi: 1-1.

AZ ALKMAAR 90'DA 10 KİŞİ KALDI
52'DE Osimhen'in kale önünden yaptığı kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 68'de Barış Alper ortasını yaptı, Osimhen'den önce Zoet topu yumruklayarak kornere gönderdi. 75'te Sara'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu yan direkten geri geldi. 90'da AZ Alkmaar'da Smit ikinci sarı karttan oyundan atıldı. 90+2'de Osimhen'in attığı gol ofsayta takıldı. Maç berabere sonuçlandı.

VICTOR NELSSON YİNE SINIFTA KALDI
AZ Alkmaar'ın attığı golde hata yapan Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ikinci yarıya devam etmedi ve oyundan alındı. Cimbom'dan ayrılacağı iddia edilen tecrübeli savunma oyuncusu son maçlardaki kötü performansıyla eleştiriliyor.

13 GOLLE ZİRVE YAPTI
Bu sezon çıktığı 5 Avrupa Ligi maçında 13 gol atan Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde grup/lig aşamasında en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

LUCAS TORREIRA 100. MAÇINA ÇIKTI
Cimbom'un atom karıncası Lucas Torreira, Sarı-Kırmızılı forma altında 100. maçına çıktı. 2022 yılında Arsenal'den transfer edilen Uruguaylı orta saha oyuncusu 100 maçta 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. Torreira'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

1 PUAN İÇİN MUTLUYUZ
AZ maçında beraberlik golünü atan Osimhen, "İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. Mental olarak yorgun olabiliriz" dedi.

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