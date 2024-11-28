Buraya 15 kişi ile geldik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho Slavia Prag maçı öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Portekizli hoca Slavia Prag teknik direktörünün harika bir iş çıkardığını söyleyerek, "Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor" dedi. Takımında önemli eksiklikler olduğunu vurgulayan Mourinho, "Sakat ve cezalı oyuncularımız var. Buraya gelirken sakatlıktan yeni çıkıp süre alamayan isimlerle geldik. İşin komik kısmı kaleciler hariç 15 futbolcuyla geldik, sahada 10 oyuncu var, dolayısıyla kulübede 5 oyuncu olacak. Oyuncu değişikliği yaparken sorun yaşamayacağız. Sonuç almaya geldik" ifadesini kullandı.

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