Bombacı Osimhen!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde Sarı-Krımızılı taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Cimbom'un yıldızı attığı goller ve istatistikleriyle dikkat çekiyor. Aslan'ın süper yıldızı, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok şut çeken futbolcular sıralamasında zirvede yer alıyor. Osimhen, 5.3 şut ortalamasıyla ilk sırada yer alırken onu Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland takip ediyor. Yıldız oyuncunun maç başı şut ortalaması 5.2. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, şut ortalamasında Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Sporting Lizbon'un golcüsü Gyökeres, Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Sarı-Kırmızılı forma altında bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

MANCHESTER UNITED'İN TRANSFER LİSTESİNDE

Manchester United, Ocak ayında kadrosuna bir golcü eklemek istiyor. İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Victor Osimhen de United'ın golcü adayları arasında yer alıyor. Premier Lig devinin diğer golcü adayları ise Victor Boniface, Randal Kolo Muani ve Omar Marmoush. Gazete, United'ın golcü transferi için büyük bir bütçe ayırdığını da sayfalarına taşıdı.