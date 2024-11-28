PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bombacı Osimhen!

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü, Avrupa’nın en büyük 10 liginde en çok şut çeken oyuncu konumunda bulunuyor.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024
Bombacı Osimhen!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde Sarı-Krımızılı taraftarların sevgilisi haline gelmeyi başardı. Cimbom'un yıldızı attığı goller ve istatistikleriyle dikkat çekiyor. Aslan'ın süper yıldızı, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok şut çeken futbolcular sıralamasında zirvede yer alıyor. Osimhen, 5.3 şut ortalamasıyla ilk sırada yer alırken onu Manchester City'nin Norveçli golcüsü Haaland takip ediyor. Yıldız oyuncunun maç başı şut ortalaması 5.2. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, şut ortalamasında Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Sporting Lizbon'un golcüsü Gyökeres, Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Sarı-Kırmızılı forma altında bu sezon 10 karşılaşmada görev yapan Victor Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

MANCHESTER UNITED'İN TRANSFER LİSTESİNDE
Manchester United, Ocak ayında kadrosuna bir golcü eklemek istiyor. İngiliz medyasından The Sun'ın haberine göre Victor Osimhen de United'ın golcü adayları arasında yer alıyor. Premier Lig devinin diğer golcü adayları ise Victor Boniface, Randal Kolo Muani ve Omar Marmoush. Gazete, United'ın golcü transferi için büyük bir bütçe ayırdığını da sayfalarına taşıdı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan dijital kuşatma uyarısı: K-Pop’u bilen ama Neşet Ertaş’a aşina olmayan gençler var! | 25 isme Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü
Akbelen’de protestocu Yakakent’te katliamcı! Suavi haberi yalanladı! Vatandaşlar tepki gösterdi! Talan inceleme altında
Halkbank
GELİRLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Yeni tutarlar ne kadar olacak? İşsizlik maaşı, borçlanma, kıdem...
Suriye’de hareketli saatler! Muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor... Halep’te kilit noktalar ele geçirildi
Greta Thunberg PKK’nın sözcülüğüne soyundu: Özerklik istedi | Skandal Kürdistan paylaşımı
Fenerbahçe Kasımpaşa’nın kapısını çalabilir! Jose Mourinho’nun istediği gibi: Hem sol stoper hem de sol bek!
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi! Joe Biden detayları duyurdu: İhlal olursa İsrail’e saldırma hakkı!
Narin Güran cinayetinde Güran ailesinin toplantı görüntüleri ortaya çıktı! Ne konuştular? Düğüm çözülecek!
Trump’ın ekibine bombalı tehdit! FBI harekete geçti
Victor Osimhen için Almanya’dan kötü haber! Dev kulübe imza atabilir
Yenidoğan Çetesi davasında ikinci perde! Tutuksuz yargılananlardan şok ifadeler | Bebekleri kuvözde ölüme götüren para hırsı
ABD İsrail’e 680 milyon dolarlık silah paketi satışına hazırlanıyor
RTÜK’ten 4 diziye yayın durdurma! Birçok programa üst sınırdan para cezası ve yaptırım: Listede SZC, Halk TV, TELE 1 de var
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat Futbol A.Ş.’den istifa etti! Başkan olarak buradayım
SON DAKİKA