Talisca çılgınlığı

Son haftalarda üst üste galibiyet alan ve oyununu da ciddi şekilde geliştiren Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Takımdaki isimlerden daha kaliteli bir isim varsa almalıyız" ifadesini kullanmıştı.

FARKLI FORMÜLLER GÜNDEMDE

Yönetim de bu görüş çerçevesinde takıma büyük güç katacağı düşünülen Anderson Talisca için yoğun şekilde uğraşıyor. Brezilyalı yıldızla her konuda anlaşan ve Al Nassr ile kiralama görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler henüz net bir sonuç alamadı. Sportif Direktör Mario Branco'nun artık Brezilyalı yıldızı bonservisiyle alma formülü üzerinde de durduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'ya 3.5 yıl için 25 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. AL Nassr'dan 1.5 yılda 16 milyon Euro alacağı olan Sambacı'nın kesin olarak bu teklifi kabul ettiği ifade edildi.

AL NASSR SICAK BAKABİLİR

Mario Branco'nun son yapılan görüşmede Talisca'ya, "Al Nassr ile bağlarını kopar" ifadesini kullandığı gelen bilgiler arasında. Talisca'nın bu nedenle Suudi kulübü ile fesih görüşmelerine başladığı iddia ediliyor. Yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak isteyen Al Nassr'ın bu formüle sıcak bakabileceği de belirtiliyor.