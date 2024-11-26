Fırtına’da büyük değişim

Trabzonspor'da Şenol Güneş Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 yenildiği maçın 11'ine göre 7 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı. Güneş, Adana Demirspor ile oynanan maçta ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan oyunculara daha çok görev verdi. Malheiro'nun yerine Serkan Asan'a, Denswil'in yerine Batagov'a, Lundstram'ın yerine Hüseyin Türkmen'e, Eren Elmalı'nın yerine Arif Boşluk'a, Okay Yokuşlu yerine Umut Güneş'e, Ozan Tufan yerine Muhammed Cham'a ve Enis Destan'ın yerine Cihan Çanak'a ilk 11'de forma giydi.

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