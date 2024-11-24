Fenerbahçe’de günün yıldızı Oğuz Aydın oldu!

6 Gollü galibiyetle Kayserispor engelini aşan Fenerbahçe'de günün en büyük yıldızı Oğuz Aydın oldu. Sezon başında büyük umutlarla Alanyaspor'dan transfer edilen genç yıldız düne kadar beklenen performansı gösterememişti. Hafta içi Zenit'le oynanan hazırlık maçında dikkatleri çeken Oğuz Aydın dün Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir resmi maçta 11'de sahaya çıktı.

Yıldız futbolcu attığı 2 gol ve yaptığı 1 asistle hem günün kahramanı oldu hem de ne kadar yetenekli olduğunu herkese gösterdi. Sakat olan Maximin'in kadroya alınmaması ve ağrıları tam geçmeyen İrfan Can Kahveci'nin forma giymemesi sonrası şans bulan Oğuz Aydın taraftarların da büyük beğenisini kazandı. Genç yıldızın artık Mourinho'dan çok daha fazla forma almasına kesin gözüyle bakılıyor.