Yıllar önce henüz öğrenciyken gelirlerinin en az yüzde 10'unu bağışlama sözü veren bir grup genç, bugün dünyanın en zengin teknoloji liderleri arasına girdi. Yapay zeka sektöründeki hızlı yükselişle servetleri milyarlarca dolara ulaşan bu isimler, verdikleri o sözü tutmaya hazırlanıyor gibi görünse de ortada şimdiden dağıtılmış bir para yok. Aksine, resmi halka arz belgeleri bu dev bağış taahhütlerinin yasal olarak bağlayıcı olmadığını ve istenirse geri alınabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

2009 yılında İngiltere'nin Oxford kentinde sadece 23 kişinin katılımıyla başlayan hareket, aradan geçen zamanda 120 ülkede yaklaşık 12 bin üyeye ulaşan küresel bir ağa dönüştü. "Giving What We Can" (Elimizden Geleni Vermek) adı altında bir araya gelen üyeler, yaşamları boyunca kazançlarının en az onda birini toplumsal faydayı en üst düzeye çıkaracak alanlara aktarmayı taahhüt ediyor.

Hareketin en çok konuşulan isimleri, yapay zeka şirketi Anthropic'in kadrosundan çıkıyor. Şirketin CEO'su Dario Amodei, henüz öğrenci olduğu 2010 yılında bu ağa katılan 43'üncü kişiydi. Bugün şirketin mevcut ve eski çalışanları arasında yüzde 10 bağış sözü veren en az 50 isim bulunuyor.

Kurucu ortaklar Tom Brown ve Jack Clark'ın yanı sıra yapay zeka modellerinin etik çerçevesini çizen Amanda Askell ile güvenlik araştırmacısı Evan Hubinger da bu listede yer alıyor. Şirketten ayrılarak süper zekanın insan denetiminden çıkabileceği uyarısında bulunan Jacob Coxon da bağış taahhüdü veren isimlerden biri.

Ancak asıl dikkat çeken taahhüt, şirketin halka arz süreciyle birlikte gündeme geldi:

HALKA ARZ / TAAHHÜT NOTU AYRILAN PAY %80 Kurucuların kişisel hisseleri TAHMİNİ DEĞER 100+ MİLYAR $ Henüz nakde dönmüş değil HUKUKİ DURUM Bağlayıcı değil Geri alınabilir Payların büyük bölümü satış kısıtlaması altında ve yalnızca kağıt üzerinde duruyor. Halka arz izahnamesi, bağış sözünün hukuken bağlayıcı olmadığını açıkça belirtiyor.

Şirket ayrıca hisselerini bağışlayan çalışanları için kapsamlı bir eşleştirme programı yürütüyor.

Anthropic'in ilk çalışanları, yalnızca yüksek gelir elde etmeyi değil, kanıta ve akıl yürütmeye dayanarak mümkün olan en büyük iyiliği yapmayı savunan "etkili özgecilik" düşüncesinden etkilendi. Yapay zekanın gelecekte olağanüstü bir güce ulaşacağına inanan bu ekip, elde ettikleri serveti yine bu teknolojinin doğurabileceği varoluşsal riskleri azaltmak için kullanmayı hedefliyor.

Son aylarda bazı çalışanların, bağış stratejilerini belirlemek amacıyla San Francisco'daki şirket ofislerinde hayır kuruluşu temsilcilerini ağırladığı biliniyor. Öte yandan çalışanlar arasında hayvan refahını destekleyen projeler de öne çıkan başlıklar arasında.

Her şey, filozof Peter Singer'ın 1970'lerde kaleme aldığı ve varlıklı ülkelerdeki insanların yoksullara yardım için gelirlerinin çok daha fazlasını ayırması gerektiğini savunduğu makalesiyle başladı. Bu düşünceden etkilenen Oxford doktora öğrencisi Toby Ord, 2007 yılında Singer ile iletişime geçerek fikri yaymak istediğini anlattı. Ord, kısa süre sonra Will MacAskill ile birlikte "Giving What We Can" girişimini kurdu.

2009'un kasım ayında Oxford Üniversitesinde toplanan ahlak felsefecileri, ekonomistler, doktorlar, hukukçular ve öğrencilerden oluşan 23 kişilik ilk grup, bağışların sadece miktarının değil, etkisinin de ölçülebilir olması gerektiğini savundu. Ord, kendi adına yıllık 20 bin sterlinin üzerindeki tüm gelirini bağışlama sözü vererek bu rakamın çalışma hayatı boyunca yaklaşık 1 milyon sterline ulaşacağını öngördü.

Hareketin yayılmasında, finans ve teknoloji gibi yüksek gelirli alanlarda çalışıp daha fazla bağış yapmayı savunan "kazanmak için kazan" yaklaşımı etkili oldu. Bu yöntemin en bilinen savunucularından biri ise kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried idi.

Ağa 1.888'inci üye olarak katılan Bankman-Fried, şirketinin iflas etmesi ve hapis cezası almasının ardından topluluk ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle üyelik listesinden çıkarıldı. Yaşanan kriz yeni katılımları bir süreliğine yavaşlatsa da hareket kısa sürede yeniden ivme kazandı. Bugüne kadar üyelerin yaptığı toplam bağış 500 milyon doları geride bıraktı.

Başlangıçta yalnızca gelişmekte olan ülkelerdeki yoksullukla mücadeleye odaklanan taahhüt metni, 2014 yılında başkalarının yaşamını iyileştirmeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Böylece üyeler, en yüksek faydayı gördükleri alanları seçme özgürlüğü kazandı. 2025 yılında yapılan bağışların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

2025 / BAĞIŞ DAĞILIMI Etki alanlarına göre dağılım Küresel sağlık çalışmaları %48 Sıtmayla mücadele gibi projeler Küresel felaket risklerini azaltma %14 Hayvan refahı projeleri %12

Geçen yıl üye sayısını 1 milyona çıkarma hedefini duyuran hareket, sadece teknoloji milyarderlerinden oluşmuyor. 120 ülkeye yayılan katılımcılar arasında ABD'li askeri gaziler, Avustralyalı beden eğitimi öğretmenleri, Norveçli girişimciler, olimpiyat madalyalı bir tenisçi ve Nobel ödüllü bir ekonomist de bulunuyor. Filozof Peter Singer'a göre ise yaşam standardından ciddi bir ödün vermeden gelirinin yüzde 10'unu paylaşabilecek insanların sayısı bu hedefin çok daha ötesinde.

Anthropic