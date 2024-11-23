SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan'ı 92-66 yendi!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri karşılaşmasında Macaristan’ı 92-66 yenmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan’ı 92-66 yendi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Türkiye 92-66 kazandı.

Pota altında rakibini durdurmakta zorlanan Ay-Yıldızlı ekip devre arasına 43-37 önde girdi. Son çeyrekte Cedi Osman'ın oyuna ağırlığını koymasıyla etkili bir performans sergileyen milliler, maçın 39. dakikasında farkı 24 sayıya (86-62) çıkardı. Son anlarda farkı koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri sahadan 26 sayı farkla 92-66 galip ayrıldı. 30 dakika 32 saniye süre alan Şehmus Hazer, 25 sayı ve 4'er ribaunt ve asistle mücadele ederek maçın en skoreri oldu.

ERGİN ATAMAN: KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Farklı galibiyeti değerlendiren 12 Dev Adam'ın hocası Ergin Ataman "Herkese kapımız açık. Milli Takım'da oynamak onurdur" diye konuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur Sarıyer börekçisinin adı listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
CANLI | Ukrayna’da Rus füzesi alarmı: Meclis oturumu iptal edildi! İngiltere’den Bu gece hazırız mesajı | Putin ’Devam’ dedi
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
İşte Yenidoğan çetesi gerçekleri: Süreç nasıl başladı? Yalanları çürüten telefon kayıtları!
SON DAKİKA