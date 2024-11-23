A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan’ı 92-66 yendi!

EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'ndaki 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Türkiye 92-66 kazandı.

Pota altında rakibini durdurmakta zorlanan Ay-Yıldızlı ekip devre arasına 43-37 önde girdi. Son çeyrekte Cedi Osman'ın oyuna ağırlığını koymasıyla etkili bir performans sergileyen milliler, maçın 39. dakikasında farkı 24 sayıya (86-62) çıkardı. Son anlarda farkı koruyan Ergin Ataman'ın öğrencileri sahadan 26 sayı farkla 92-66 galip ayrıldı. 30 dakika 32 saniye süre alan Şehmus Hazer, 25 sayı ve 4'er ribaunt ve asistle mücadele ederek maçın en skoreri oldu.

ERGİN ATAMAN: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Farklı galibiyeti değerlendiren 12 Dev Adam'ın hocası Ergin Ataman "Herkese kapımız açık. Milli Takım'da oynamak onurdur" diye konuştu.