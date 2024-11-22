PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho'dan şok rapor!

Jose Mourinho’nun Sportif Direktör Mario Branco ile yaptığı son görüşmede "Djiku ve Becao’ya Ocak’ta teklif gelirse değerlendirmeye alınmalı" dediği iddia edildi.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Mourinho’dan şok rapor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'de stoperlerden memnun olmayan teknik patron Mourinho'dan şok rapor. Portekizli çalıştırıcı, Sportif Direktör Mario Branco ile en son yaptığı görüşmede ilginç bir talepte bulundu. Takımdaki genel durumun ve transfer politikalarının masaya yatırıldığı zirvede Mourinho'nun "Stoperler Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'ya devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeli" dediği öne sürüldü.

Branco'nun ise 61 yaşındaki hocanın isteğini dikkate aldığı ve bu yönde çalışmalara başladığı kaydedildi. Becao, 2023- 24 sezonunda Serie A ekibi Udinese'den Sarı-Lacivertli takıma 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu Kanarya ile 35 maçta; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var. Alexander Djiku da aynı sezon Strasbourg'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz katılmıştı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Ganalı savunmacının kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Tecrübeli defans, Sarı- Laciverliler ile 51 maçta; 3 gol ve 2 asist kaydetti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından çelişkilerle dolu açıklama!
Halkbank
Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şeriman Kaya Gümüş’e Üsküdar Belediyesi’nde koltuk kıyağı! Arkasında o bağlar mı var?
EMEKLİYE REFAH PAYI! Ocak zammında ne bekleniyor? SSK ve Bağ-Kur’lular ile memurların artışı eşitlenir mi?
Yoğun yağış İstanbul’u felç etti! Ekrem İmamoğlu Almanya’da ortaya çıktı
Mourinho’dan Becao ve Djiku için şok rapor!
Türk Telekom
UCM’nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararına Avrupa ülkelerinden destek: İsrail’le tüm diplomatik ilişkiler kesilsin
Rusya’dan Ukrayna’ya kıtalararası füze iddiası! Putin açıkladı: Oreşnik füzesiyle vurduk
Narin Güran cinayetinde ahırın önünde yeni delil: Kanlı merdiven!
Ruhsatsız silah ve yetkisiz çakar düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı!
Yenidoğan Çetesi davasında dördüncü gün | Çetenin kilit isminden akla zarar savunma: Belediye Başkanı olmak istiyordum
Narin Güran davasında Dara bölgesi görüntüleri incelenecek | Salim Güran’ın yeni kayıtları ortaya çıktı
UCM’den Netanyahu’ya şok! Savaş suçu var dedi yakalama kararı çıkardı | 124 ülkede kesin hüküm
Adıyaman İndere’de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
SON DAKİKA