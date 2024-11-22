Fenerbahçe'de stoperlerden memnun olmayan teknik patron Mourinho'dan şok rapor. Portekizli çalıştırıcı, Sportif Direktör Mario Branco ile en son yaptığı görüşmede ilginç bir talepte bulundu. Takımdaki genel durumun ve transfer politikalarının masaya yatırıldığı zirvede Mourinho'nun "Stoperler Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'ya devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirilmeli" dediği öne sürüldü.

Branco'nun ise 61 yaşındaki hocanın isteğini dikkate aldığı ve bu yönde çalışmalara başladığı kaydedildi. Becao, 2023- 24 sezonunda Serie A ekibi Udinese'den Sarı-Lacivertli takıma 10 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu Kanarya ile 35 maçta; 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı stoperin 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi var. Alexander Djiku da aynı sezon Strasbourg'dan Fenerbahçe'ye bedelsiz katılmıştı. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Ganalı savunmacının kontratı 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Tecrübeli defans, Sarı- Laciverliler ile 51 maçta; 3 gol ve 2 asist kaydetti.