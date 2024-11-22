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Milli basketbolcumuz Alperen Şengün performansıyla All-Star olma yolunda!

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers’a karşı 31 sayı kaydederek sezon rekoruna ulaştı. Rekorlara devam eden Alperen başka bir alanda da Jokic’i geride bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün performansıyla All-Star olma yolunda!

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Houston Rockets'taki milli gururumuz Alperen Şengün, Indiana Pacers'a karşı 130-113 skorla alınan galibiyette 31 sayı kaydererek sezon rekoruna ulaştı. Takımına skor anlamında da liderlik etmiş olan Alperen, ayrıca 12 ribaund alarak double-double yaparken 2 de asist üretti. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 23, Fred VanVleet 18 ve Jalen Green 14 sayı kaydetti.

Indiana Pacers'ta ise Quenton Jackson 24 ve Pascal Siakam 21 sayıyla oynadı. Öte yandan geçtiğimiz hafta üst üste Los Angeles Clippers ve Chicago Bulls maçlarında yaptığı triple-double ile Houston Rockets tarihinde bunu başaran ilk pivot olan Şengün, rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 22 yaşındaki temsilcimiz, Nikola Jokic'i geride bırakarak NBA'de 23 yaşına girmeden önce en fazla asist yapan pivot oldu.

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