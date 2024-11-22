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Aslan devlerle yarışıyor!

Sosyal medya platformlarda en çok takipçisi olan futbol takımları açıklandı. İlk 100'de 16 İspanyol takımı yer alırken Avrupa ülkelerinin yanı sıra çıkışta olan Suudi Arabistan, Brezilya ve Mısır takımları da dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Kasım 2024
Aslan devlerle yarışıyor!

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Sosyal medya platformlarda en çok takipçisi olan futbol takımları açıklandı. İlk 100'de 16 İspanyol takımı yer alırken Avrupa ülkelerinin yanı sıra çıkışta olan Suudi Arabistan, Brezilya ve Mısır takımları da dikkat çekti.

Dünyanın en aktif sosyal medya kullanımına sahip ülkelerinin başında gelen Türkiye'de ise ilk 20'ye tek kulüp girebildi. Galatasaray, 52 milyon takipçi ile 19. sırada yer aldı. İspanyollar'ın en büyük kulüplerinden Real Madrid 445 milyon ile listenin ilk sırasında yer aldı. Onu 400 milyon ile ezeli rakibi Barcelona takip ediyor.

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