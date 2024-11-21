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Osimhen her yerde zirvede

Osimhen, 5 büyük lig dışında 90 dakika başına penaltısız en yüksek gol oranına sahip oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Osimhen her yerde zirvede

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Galatasaray'a transfer olduğundan beri attığı gollerle tribünlerin sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, 5 büyük lig dışında 90 dakika başına penaltısız en yüksek gol oranına sahip oyuncular listesinde ikinci sırada yer alıyor. Yıldız golcü, 1.39'luk oran ile 2. sırada bulunurken zirvede 1.56'lık oran ile Zenit'ten Maksim Glushenkov yer alıyor. Sarı- Kırmızılı forma altında 9 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Icardi'nin sezonu kapatmasından sonra Galatasaray'ın hücum hattındaki en büyük silahlarından biri olan Osimhen, sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilmişti. Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini alarak taraftarına yeni bir bayram yaşatmak istiyor.

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