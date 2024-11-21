Fener’den G.Saray’a suç duyurusu

F.Bahçe, G.Saray'ın yasa dışı bahis şirketi reklamı içeren bir sponsorluk anlaşması yapmasına yönelik haberlerin ve kulüp yöneticilerinin açıklamalarının kamu vicdanında derin izler bıraktığını belirterek suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Spor Toto tarafından konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılan suç duyurusunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Savcılık tarafından "Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar" verildiği öğrenilmiştir. Verilen bu kararın, Türk hukuk sisteminin temel ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu düşüncesindeyiz" denildi.

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