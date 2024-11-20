Galatasaray yönetimi Victor Osimhen için birçok farklı plan üzerinde duruyor!

Milli araya Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çok iyi bir konumda giren Galatasaray'da gündemin birinci maddesi Victor Osimhen... Sarı-Kırmızılılar sezon başında Napoli'den kiralanan ve performansıyla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalar yapıyor.

ÇOK TİTİZ ÇALIŞILIYOR

Yönetim Napoli'yi ikna edebilmek için birden fazla formül üzerinde duruyor. Sponsorluk görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten Sarı-Kırmızılılar ayrıca taksitli ödeme planıyla ilgili de çalışmalar yapıyor. Alınan bilgilere göre Galatasaray'ın masaya getirdiği düşüncelerden birisi de 'yüzde 50' formülü. Yönetim eğer sezon sonunda Osimhen'in 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyecek bir kulüp çıkmazsa Napoli'nin kapısını bonservisin yüzde 50'sini almak için çalabilir.

GEDSON BÖYLE GELMIŞTİ

Eğer bu teklif kabul edilirse Galatasaray 35 milyon Euro ödeyerek yıldız futbolcuyu kadrosuna katacak. Bu durumda Osimhen'in başka bir kulübe satışında tüm gelir eşit olarak paylaşılacak. Beşiktaş da Gedson'un transferi için Benfica ile 'yüzde 50' formülü ile anlaşmıştı. Galatasaray yönetimi Osimhen konusunda resmi adımları ocak ayından itibaren atmaya başlayacak.

İLK TERCİHİ GALATASARAY

Victor Osimhen çok büyük kulüplerin ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmak istediğini menajerine iletti. Eğer Napoli ile anlaşma sağlanırsa, Nijeryalı yıldızın bonservisi kesin olarak alınacak.