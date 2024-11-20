A Milli Takımımız Karadağ’a 3 golle yenildi! Ağır zeminde hem maçı hem de liderliği kaybettik

Ve Türkiye A Ligi'ne gitme hayalini Play-Off'a bıraktı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında Karadağ'a 3-1 yenilerek grubunu ikinci sırada bitirdi. 4'te Arda'nın vuruşunda Nikic gole izin vermedi. 29'da Kristovic Karadağ'ı 1-0 öne geçirdi. 31'de Jankovic'in vuruşunda Mert ayağı ile topu kornere attı. 37'de Orkun'un ortasında Kenan yaptığı vuruşla skoru 1-1 yaptı. 45'te Kristovic yaptığı sert vuruşla bir kez daha topu ağlara yolladı. Karadağ devreyi 2-1 önde tamamladı.

BİR VARLIK GÖSTEREMEDİK

İkinci yarının 50. dakikasında Kerem'in ortasında Yunus topa dokundu ama top dışarı gitti. 53'te Kenan'ın şutunda top savunmadan kornere gitti. 59'da Orkun'un ortasında Vujacic topu kafa ile uzaklaştırdı. 66'da kazanılan serbest atışta Arda'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti. 73'te Krostovic bir gol daha attı. Böylece A Milli Takım Karadağ'a 3-1 mağlup oldu.

TÜRK TARAFTARLAR DÜŞ KIRIKLIĞI YAŞADI

Türkiye'nin Karadağ ile oynadığı 5 bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Türk taraftarlar takımımıza büyük destek verdi. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.

BAKAN BAK DA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Takımımız'ın Karadağ ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Ceyhun Kazancı ile birlikte izledi.

KÖTÜ ZEMİN ETKİ YAPTI

Karadağ'da yağan sağanak yağmur futbolu olumsuz etkiledi. Kötü hava şartlarında oynamak zorunda kalan futbolcularımız bu nedenle çok top kaybı yaşarken istediği pozisyonları bulamadı. Bu faktör oyuncularımızı hataya itti.