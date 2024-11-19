Wanda Nara Icardi’den servet istedi

G.Saray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın özel hayatı, hem Türkiye'de hem de Arjantin'de gündem olmayı sürdürüyor. Boşanma davası sürecinde Wanda ve Icardi, mal varlıklarını eşit olarak paylaşmak zorunda kalacak. İkilinin sahip oldukları servet, Arjantin basını tarafından değerlendirildi. Arjantin medyası, Wanda Nara'nın Icardi'nin 77 milyon Euroluk servetinin en az 38.5 milyon Euro'sunu nafaka olarak kendisine verilmesini talep ettiğini yazdı. Tottenham maçında sakatlanan Tangocu, sezonu kapattı.