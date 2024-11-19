Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise attığı gollerle dikkatleri çeken oyuncuyla ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Cimbom'un sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Osimhen'in menajeri Roberto Calenda'nın yıldız golcüyle geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdi. Calenda'nın bu görüşmede, "Chelsea ve Manchester United'ın sana ilgisi var. İstersen o kulüplerle görüşmelere başlayabilirim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR BAYRAM YAPACAK

Osimhen'in cevabı dikkat çekiciydi. Nijeryalı golcü, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım. Hiçbir kulübe gitmiyorum" dedi. Golleriyle tribünleri çılgına çeviren tecrübeli golcünün açıklamaları Sarı-Kırmızılı taraftarlara bayram yaşatacak. Bu sezon 9 maçta forma giyen Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Bonservisi Napoli'de olan yıldız golcünün değeri 75 milyon Euro.



OKAN HOCA YANLIŞ ANLAŞILIYOR

G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi" dedi. Sarı-Kırmızılı yönetim Buruk'un sözleriyle ilgili olarak, "Osimhen'in çıkış maddesi bizimle onun arasında değil. Napoli'deki çıkış maddesiyle ilgili konuşuluyor" yorumunu yaptı.