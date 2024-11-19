PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum

Yıldız golcünün menajeri, “İstersen Chelsea ve Manchester United ile görüşebiliriz” dedi. Victor Osimhen ise, “Sezon sonuna kadar Galatasaray’dayım. Hiçbir yere gitmiyorum” cevabını verdi.

Özel Haber Özel Haber
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024
Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise attığı gollerle dikkatleri çeken oyuncuyla ilgili transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Cimbom'un sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Osimhen'in menajeri Roberto Calenda'nın yıldız golcüyle geleceği hakkında görüşme gerçekleştirdi. Calenda'nın bu görüşmede, "Chelsea ve Manchester United'ın sana ilgisi var. İstersen o kulüplerle görüşmelere başlayabilirim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARLAR BAYRAM YAPACAK
Osimhen'in cevabı dikkat çekiciydi. Nijeryalı golcü, "Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağım. Hiçbir kulübe gitmiyorum" dedi. Golleriyle tribünleri çılgına çeviren tecrübeli golcünün açıklamaları Sarı-Kırmızılı taraftarlara bayram yaşatacak. Bu sezon 9 maçta forma giyen Osimhen, 8 gol atarken 4 de asist yaptı. Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Bonservisi Napoli'de olan yıldız golcünün değeri 75 milyon Euro.

OKAN HOCA YANLIŞ ANLAŞILIYOR
G.Saray'ın hocası Okan Buruk, "Osimhen baştan beri kalacağını söyledi. Kontratına Ocak ayı ile ilgili bir madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi" dedi. Sarı-Kırmızılı yönetim Buruk'un sözleriyle ilgili olarak, "Osimhen'in çıkış maddesi bizimle onun arasında değil. Napoli'deki çıkış maddesiyle ilgili konuşuluyor" yorumunu yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ’ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G20’de dünyaya ’Gazze’ mesajı: Derhal kalıcı ateşkes
METEOROLOJİDEN 10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI: Kar yağışı geliyor! Marmara da etkilenecek! Bugün hava durumu nasıl? İl il liste...
Ebru Eroğlu, 5 teğmen ve 3 komutan disipline sevk edildi! MSB’den kılıçlı korsan yemin açıklaması: Disiplinsizliğin hiçbir aması olmaz
CANLI | Bebek katili Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününden detaylar... Kim ne söyledi? Ne kadar ceza isteniyor?
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! İşte kaybolduktan sonra yıkamaya gönderilen halıların görüntüleri
Hakan Meriçlililer’den Gülse Birsel’e destek çıkışı! Vural Çelik’in ölümünün ardından hedef olmuştu! Evimi o aldı
Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını mutlu edecek açıklama: Hiçbir teklifle ilgilenmiyorum
Baba değil yaratık! Boşanma aşamasındaki eşini arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadı |Minik yavru devlet korumasında
Lübnan ile ateşkes Gazze’ye ret! Hizbullah ile 60 günlük anlaşma | İşte anlaşma şartları...
G20’de diplomasi trafiği: İlk temas ev sahibiyle! Başkan Erdoğan MIKTA Liderler Buluşması’na katıldı
Kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in yeni görüntüleri ortaya çıktı
Mourinho’nun yıldızı Türkiye yolunda! Şu an sadece geçimini sağlıyor
DEM Parti’ye terör baskını: Esenyurt İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltında
Real Madrid çıldırdı! Davinson için dev rakam
SON DAKİKA