Montella’dan Karadağ maçı öncesi kendisini eleştiren kesime ince mesaj!

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella bugünkü Karadağ maçı öncesi A'dan Z'ye açıklamalar yaptı. İtalyan hoca kendisini eleştirenlere, "Herkesi memnun etmeye çalışsaydım hocaya gerek kalmazdı. Kararlarımı her zaman bu takımın iyiliği doğrultusunda vereceğim" dedi. Roma'ya gideceği iddiaları üzerine yeni bir açıklama yapan Montella, "Burada olduğum için mutluyum ve sevildiğimi düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir gün ayrılık olursa bunu ilk bilen insan başkanımız olur. Herkesin gönlü rahat olsun" diye konuştu.

TUZAK DOLU BİR MAÇ OLACAK

Roma konusunun artık kapatılması gerektiğini vurgulayan başarılı hoca, "Şimdi sadece Karadağ maçına odaklanmalıyız. Çünkü tuzak dolu zor bir maç olacak. Bu serüven C Ligi'nde başlamıştı. Şimdi A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. Eksikliklerimiz var. Özellikle Hakan dengeleri değiştirecek bir oyuncu ama kaliteli bir takımız ve tüm oyuncularıma güveniyorum" ifadesini kullandı.