Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, başkan adaylığı ile ilgili iddialara cevap verdi. Adalı, "Başkanlığa aday olmak için hazırlık yapmama gerek yok. Kulübe ne zaman bir katkım, faydam, hizmetim olacaksa Beşiktaş emreder ben gelirim" dedi.

Takımın kötü sonuçlar almasını beklemenin karakterine yakışmayacağını vurgulayan Adalı, "Beşiktaşımız'ın son maçlarda yaşadığı puan kayıpları sonrası medyanın farklı mecralarında ben ve ekibimin 2025 kongresinde aday olacağımıza ilişkin iddialar yer almaktadır. Bizler Beşiktaşlıyız. Mevcut yönetimin eleştirilmesi, güç kaybetmesi için Beşiktaş'ın kötü sonuçlar almasını beklemek, 2-3 maç puan kaybından sonra çıkıp kendimize adaylık zemini aramak ne karakterimizle, ne de Beşiktaşlılığımızla bağdaşmaz" ifadesini kullandı.