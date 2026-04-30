Külliye'de Cumhur Zirvesi sona erdi! Başkan Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik aşaması masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Cumhur'un masasında Terörsüz Türkiye süreci, bölgesel ve küresel meseleler olduğu tahmin ediliyor. Bilindiği üzere Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya gelindi. Gözler PKK'nın silah bırakmasının teyidi sonrası atılacak yasal adımlara çevrildi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız" derken Bahçeli, "Yasal süreç ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” mesajı veriyor.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
  • Görüşmenin ana gündemi Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama olacak.
  • Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda sürecin olması gerektiği şekilde ilerlediğini ve Cumhur İttifakı olarak kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli ise yasal sürecin takvimine ilişkin 'Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi' ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

Kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi'nde gündem ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama.

Başkan Erdoğan son olarak AK Parti Grup Toplantısı'nda "Cumhur İttifakı olarak bu kavşağı da kazasız belasız geçelim arzusundayız. Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir" diyerek süreçte kararlılık mesajı verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

"Süreç, olması gerektiği şekilde ilerlemektedir" diyen Erdoğan, "Çünkü biz bu yola İttifak olarak Türkiye'nin önündeki en büyük engellerden birini kaldırmak için çıktık. Biz bu yola bölgemizde oynanan sinsi oyunları bozmak için çıktık. Bizim yaşadığımız acıları evlatlarımız yaşamasın, bizim ödediğimiz ağır bedelleri gelecek nesiller ödemesin diye biz bu yola revan olduk. İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar, sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

BAHÇELİ: NE KADAR ÇABUK OLURSA O KADAR İYİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapora da değinerek, raporun TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulduğunu ve Kurtulmuş'un siyasi partilerle temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

Yasal sürece ilişkin takvim sorusuna ise "Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi" yanıtını verdi.

