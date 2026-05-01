Görkem Duman daha önce belediye işçileri grevdeyken yılbaşında sevgilisi türkücü Sevcan Orhan ile Phuket adasına tatile gittiği için tepki toplamıştı.

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre; Dün de eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam eden memurlar, başkanı protesto ederken, Görkem Duman'a CHP'den üst düzey bir kutlama geldi.

ASLANLAR GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ...

Buca'da dün Balkan kökenli vatandaşlar ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren "Balkanlar'dan Buca'ya" isimli bir söyleşi düzenlendi. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihi Pembe Köşk'te gerçekleştirilen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman konuşmacı olarak katıldı.

Tamaylıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada "Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek" ifadelerini kullandı.