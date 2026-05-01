Belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a partisinden şoke eden kutlama geldi.
Buca Belediyesi'nde memurlar, sosyal denge tazminatları ödenmediği için önceki gün iş bırakıp Basmane Meydanı'ndan Alsancak'taki CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürümüştü.
Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre; Dün de eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam eden memurlar, başkanı protesto ederken, Görkem Duman'a CHP'den üst düzey bir kutlama geldi.
ASLANLAR GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ...
Buca'da dün Balkan kökenli vatandaşlar ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren "Balkanlar'dan Buca'ya" isimli bir söyleşi düzenlendi. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihi Pembe Köşk'te gerçekleştirilen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman konuşmacı olarak katıldı.
Tamaylıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada "Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek" ifadelerini kullandı.
ALNINDAN ÖPTÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, konuşmasının ardından Başkan Duman'ı alnından öperek 'başarılı' çalışmaları için övdü. CHP'nin üst düzey bir isminin, skandallarıyla gündemden düşmeyen ve emekçiyi mağdur eden Buca Belediye başkanını "Aslan gibi çalışıyor" deyip alnından öpmesi şaşkınlık yarattı.
Zayıf aile bağları suça sürüklüyor
Karlov suikastının kilit ismine MİT hamlesi