Emekçi tazminat beklerken "aslan" övgüsü geldi: CHP’li Tamaylıgil Görkem Duman’ı alnından öptü

İzmir’de memurların eylemleri sürerken, Buca’da CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, sevgilisiyle Phuket tatiliyle gündeme gelen başkan Görkem Duman’ı “Aslan gibi çalışıyorsun” diyerek alnından öptü

Emekçi tazminat beklerken "aslan" övgüsü geldi: CHP'li Tamaylıgil Görkem Duman'ı alnından öptü
  • CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Buca Belediyesi'nde düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Görkem Duman'ı 'aslan gibi çalışıyor' diyerek alnından öptü.
  • Buca Belediyesi memurları sosyal denge tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürümüş ve eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam etmişti.
  • Görkem Duman daha önce belediye işçileri grevdeyken yılbaşında sevgilisi türkücü Sevcan Orhan ile Phuket adasına tatile gittiği için tepki toplamıştı.
  • Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pembe Köşk'te 'Balkanlar'dan Buca'ya' isimli söyleşi düzenlendi.
  • Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman katıldı.

Belediye işçisi grevdeyken yılbaşında türkücü sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket adasına tatile gittiği için büyük tepki toplayan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a partisinden şoke eden kutlama geldi.

Buca Belediyesi'nde memurlar, sosyal denge tazminatları ödenmediği için önceki gün iş bırakıp Basmane Meydanı'ndan Alsancak'taki CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürümüştü.

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre; Dün de eylemlerine belediye hizmet binaları önünde devam eden memurlar, başkanı protesto ederken, Görkem Duman'a CHP'den üst düzey bir kutlama geldi.

ASLANLAR GİBİ ÇALIŞIYORMUŞ...

Emekçi tazminat beklerken "aslan" övgüsü geldi: CHP’li Tamaylıgil Görkem Duman’ı alnından öptü-4 Buca'da dün Balkan kökenli vatandaşlar ile siyaset ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getiren "Balkanlar'dan Buca'ya" isimli bir söyleşi düzenlendi. Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde, tarihi Pembe Köşk'te gerçekleştirilen etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman konuşmacı olarak katıldı.

Emekçi tazminat beklerken "aslan" övgüsü geldi: CHP’li Tamaylıgil Görkem Duman’ı alnından öptü-5 Tamaylıgil, etkinlikte yaptığı konuşmada "Balkan Masası'nı iyi ki kurmuşuz. Aslan gibi çalışkan bir Belediye Başkanı Görkem Duman tarafından koordine edildi. Çok değerli arkadaşlarım orada görev yaptı ve Balkan Masası artık yine devam edecek" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil

ALNINDAN ÖPTÜ

Emekçi tazminat beklerken "aslan" övgüsü geldi: CHP’li Tamaylıgil Görkem Duman’ı alnından öptü-4 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, konuşmasının ardından Başkan Duman'ı alnından öperek 'başarılı' çalışmaları için övdü. CHP'nin üst düzey bir isminin, skandallarıyla gündemden düşmeyen ve emekçiyi mağdur eden Buca Belediye başkanını "Aslan gibi çalışıyor" deyip alnından öpmesi şaşkınlık yarattı.

