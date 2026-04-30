Orta Doğu'daki savaşın en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu. Jet yakıtı maliyetlerindeki artış ve güvenlik riskleri sebebiyle duran seferler, havayolu şirketlerinin yol haritalarını etkiledi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) da hızla aksiyonlarını aldı, yeni rotasını çizdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Orta Doğu'da durdurdukları uçuşları Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönlendirdiklerini belirterek, "Fırsat olan, kârlı olan her yere uçacağız. Kargo tarafına da ağırlık verdik" dedi.
İYİ BAŞLADIK
Örneğin; Afrika'da kapasitenin yüzde 14.9, doluluk oranının 7.1 puan arttığını söyleyen Şeker, "Nijerya, Uganda, Tanzanya, Türkmenistan ve Kazakistan gibi 20'ye yakın noktada frekans artışı yaptık. Uzakdoğu'da Çin, Hong Kong, Japonya, Malezya, Tayland gibi körfez ülkelerinin uçamadığı, boşalttığı yerlerde kapasite artışı yaptık. Slot ve frekans artışı için de çalışmalara başladık" diye konuştu. Bu yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şeker, "Ocak ve şubat, tahminimizden çok iyi gidiyordu. Hatta bütçeyi revize etmeyi planlıyorduk. 28 Şubat'ta ilk saldırı başlayınca mart ayını etkiledi. Süreci dikkatli şekilde yöneterek en az zararla atlatacağız" ifadesini kullandı.
İLAVE ETKİ 3.4 MİLYAR DOLAR
Jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 125 artış gösterdiğini anlatan Şeker, "Savaş öncesi yakıt için bu yılı 6.1 milyar dolar bütçelemiştik. Baz senaryomuza göre bu, 9.5 milyar dolara yükselebilir. Yani savaş nedeniyle ilave tahmini etki 3.4 milyar dolar" şeklinde konuştu. Murat Şeker, jet yakıtı arzında temmuz ve ağustos ayına kadar bir sıkıntı öngörmediklerini kaydetti.
Çetin bir dönemde bayrağı devraldıklarını belirten Murat Şeker, "Jet yakıtının artması havacılık sektörünü olumsuz etkiledi. Yakıt maliyeti 2 katına çıkınca kâr marjı kalmıyor" diye konuştu.
İŞ BİRLİKLERİ ARTACAK
Murat Şeker, yeni dönemde iş birliklerini artırmayı planladıklarını belirterek, "Asya'dan Amerika'ya kadar... Havayolu olsun, kargo olsun, uçak bakımı olsun, motor bakımı olsun, teknoloji olsun. Bunlara bakacağız" ifadesini kullandı.
RAKAMLARLA İLK ÇEYREK
Yolcu sayısı: 21.3 milyon
Toplam gelirler: 5.9 milyar dolar
FAVKÖK marjı: % 13
FAVKÖK: 769 milyon dolar
Net kâr: 226 milyon dolar
Konsolide varlıklar: 48.6 milyar dolar
Toplam istihdam: 101 bini aştı
Yatırım: 2.5 milyar dolarlık program başlatıldı.
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Şeker, savaşın etkilerini azaltmak için önlemleri hızlıca uygulamaya aldıklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Uçuş ağı performansını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yüksek talebin bulunduğu ve stratejik olarak önceliklendirilmiş pazarlarda 37 yolcu ve 61 kargo frekans artışı yapıldı. Düşük talepli pazarlarda geçici kapasite azaltacağız. Operasyonel giderleri optimize edeceğiz. Alınan önlemlerle 2.5 milyar dolarlık olumsuz etki bertaraf edilecek."
Murat Şeker, ilk çeyrek verilerini şöyle değerlendirdi: "İlk 3 ayda gelirimiz geçen yılın yüzde 21 üzerinde gerçekleşti. Yolcu gelirleri yüzde 20, kargo geliri yüzde 30 arttı. Yolcu sayısı yüzde 13 artışla 21.3 milyona ulaştı. Taşınan kargo tonajı da yüzde 15 artarak 552 bin tona ulaştı.
YAKIT FIRLADI
AJET Genel Müdürü Kerem Sarp, 1 saatte uçağın 3 ton yakıt tükettiğini, bunun için ödenen tutarın 2 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolarlara fırladığını söyledi. Sarp, "Bilet başına etkisi normalde 15-20 dolar olur. Fakat hemen yansıtmıyoruz" dedi.
KADIN PİLOTTA DÜNYAYI SOLLADI
THY Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler, uçuş operasyonlarını 7 bin 66 pilot, 16 bin 235 kabin memurunun yürüttüğünü belirterek, "Kadın pilot sayısı 554. En çok kadın pilota sahip hava yoluyuz" diye konuştu. THY Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay da "3 yılda iştirakler hariç 10 bin yeni istihdam sağladık. Bu yıl istihdamı korumayı planlıyoruz" dedi.
İlk çeyrekte doluluk oranının 3 puan artarak yüzde 80.5'e çıktığını söyleyen Şeker, "Business class'ta doluluk 4 puan artışla yüzde 83.5'e çıkarak rekor kırdı" dedi.
SEFERLER YENİDEN BAŞLIYOR
THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, bugün itibarıyla Beyrut, Amman ve Şam'a uçuyor olacaklarını belirterek, "8 Mayıs itibarıyla Erbil ve 14 Mayıs'ta da Bağdat başlayacak" diye konuştu.