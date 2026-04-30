Orta Doğu'daki savaşın en çok etkilediği sektörlerden biri de havacılık oldu. Jet yakıtı maliyetlerindeki artış ve güvenlik riskleri sebebiyle duran seferler, havayolu şirketlerinin yol haritalarını etkiledi. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY) da hızla aksiyonlarını aldı, yeni rotasını çizdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Orta Doğu'da durdurdukları uçuşları Afrika, Orta Asya, Uzak Doğu ve Avrupa'ya yönlendirdiklerini belirterek, "Fırsat olan, kârlı olan her yere uçacağız. Kargo tarafına da ağırlık verdik" dedi.

İYİ BAŞLADIK



Örneğin; Afrika'da kapasitenin yüzde 14.9, doluluk oranının 7.1 puan arttığını söyleyen Şeker, "Nijerya, Uganda, Tanzanya, Türkmenistan ve Kazakistan gibi 20'ye yakın noktada frekans artışı yaptık. Uzakdoğu'da Çin, Hong Kong, Japonya, Malezya, Tayland gibi körfez ülkelerinin uçamadığı, boşalttığı yerlerde kapasite artışı yaptık. Slot ve frekans artışı için de çalışmalara başladık" diye konuştu. Bu yıla çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Şeker, "Ocak ve şubat, tahminimizden çok iyi gidiyordu. Hatta bütçeyi revize etmeyi planlıyorduk. 28 Şubat'ta ilk saldırı başlayınca mart ayını etkiledi. Süreci dikkatli şekilde yöneterek en az zararla atlatacağız" ifadesini kullandı.

İLAVE ETKİ 3.4 MİLYAR DOLAR



Jet yakıtı fiyatlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 125 artış gösterdiğini anlatan Şeker, "Savaş öncesi yakıt için bu yılı 6.1 milyar dolar bütçelemiştik. Baz senaryomuza göre bu, 9.5 milyar dolara yükselebilir. Yani savaş nedeniyle ilave tahmini etki 3.4 milyar dolar" şeklinde konuştu. Murat Şeker, jet yakıtı arzında temmuz ve ağustos ayına kadar bir sıkıntı öngörmediklerini kaydetti.