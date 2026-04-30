Çocukları suça sürükleyen "aile" faktörü raporla belgelendi: İlk sırada zayıf bağlar var

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nun cezaevi personeliyle yürüttüğü saha araştırmasına göre; çocukların suça yönelmesindeki en büyük etken yüzde 80,1 oranıyla zayıf ebeveyn-çocuk bağlanması oldu. Bin 306 uzmanın katılımıyla hazırlanan raporda; ailede suç geçmişi, madde kullanımı ve okul terki gibi unsurların çocukları suça iten ana risk faktörleri olduğu kaydedildi.

Çocukları suça sürükleyen "aile" faktörü raporla belgelendi: İlk sırada zayıf bağlar var
  • TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, cezaevi personeli ile yapılan bin 306 kişilik saha araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
  • Araştırmaya göre çocukların suça sürüklenmesinde yüzde 80,1 ile zayıf ebeveyn-çocuk bağlanması en önemli neden olarak belirlendi.
  • Madde kullanımı yüzde 67,8 ve suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar yüzde 66,3 oranlarıyla diğer önemli risk faktörleri arasında yer aldı.
  • Yaşanılan çevrede suçun yaygınlığı ve normalleşmesi yüzde 80,2, akran baskısı ve suça sürükleyen akranlar yüzde 75 oranında çevresel risk faktörü olarak tespit edildi.
  • Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, suçtan korumanın aile, okul ve mahalle düzeyinde riskleri erken fark etmekten geçtiğini belirtti.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, suça sürüklenen çocuklarla her gün iç içe yaşayan cezaevi personelinin görüş ve politika önerilerine ilişkin saha araştırması yaptı.

Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, cezaevi müdürü, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, sağlık personeli, infaz ve koruma memurları ile öğretmenlerden oluşan bin 306 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları açıklandı.

Fotoğraflar AA Arşiv'e aittir.

SUÇ AİLEDE BAŞLIYOR

Araştırmaya göre, çocukların suça sürüklenmesinde en önemli nedenlerinin başında yüzde 80.1'le zayıf ebeveyn-çocuk bağlanması geliyor. Madde kullanımı yüzde 67,8 ve suç davranışını normalleştiren düşünce ve inançlar yüzde 66,3 oranlarıyla öne çıkıyor.

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre, travmatik yaşantılar, öfke kontrolü sorunları, ruh sağlığı problemleri, okul terki ve devamsızlık da çocukların suçla temasında önemli risk alanlarını oluşturuyor. Ailede suç öyküsü yüzde 67,3, suçu normalleştiren ailevi normlar yüzde 63,4, ailede ceza infaz kurumu geçmişi bulunan bireylerin varlığı yüzde 63,3 ve zayıf ebeveyn gözetimi yüzde 60,5 oranlarıyla dikkat çekti.

Başkan Durgut, "Bulgular, aile içi ihmal, istismar, şiddet, ebeveynlerin madde kullanımı ve ekonomik yoksunluğun çocukların suça sürüklenmesinde belirleyici bir rol oynadığını gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

Durgut'un verdiği bilgiye göre çevresel ve sistemsel risklerde ise en yüksek oran yaşanılan çevrede suçun yaygınlığı ve normalleşmesi başlığında görüldü.

Katılımcıların yüzde 80,2'si bu unsuru önemli bir risk faktörü olarak ifade etti. Akran baskısı ve suça sürükleyen akranlar yüzde 75 ile ikinci sırada yer aldı. Okulda dışlanma, akran zorbalığı, güvenli olmayan okul çevresi, okula bağlılığın düşük olması ve destekleyici olmayan okul sistemi de çocukların riskli davranışlara yönelmesine yol açtığı belirlendi.

ERKEN FARK ETMEK

Durgut, "Bu sonuçlara göre çocuğu suçtan korumanın yolu, yalnızca suç işlendikten sonra müdahale etmekten değil; aile, okul, mahalle ve dijital ortamda riskleri erken fark etmekten geçiyor. Aileyi güçlendiren, okulu koruyucu mekanizma haline getiren, sosyal hizmetleri mahalle düzeyine indiren bütüncül bir koruma sistemi lazım" diye konuştu.

ÇÖZÜM: İYİ AİLE İLİŞKİLERİ

  • Çocukların suça sürüklenmesini önlemede:
  • Sağlıklı ebeveyn-çocuk iletişimi yüzde 62,
  • Ebeveyn gözetiminin iyi düzeyde olması yüzde 58,9
  • Olumlu akran rol modelleri yüzde 53,1,
  • Sanat, spor ve hobi faaliyetlerine katılım yüzde 44,1
  • Öğretmenler başta olmak üzere yetişkin olumlu rol modeller yüzde 44 oranlarıyla öne çıktı.
