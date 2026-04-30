Katılımcıların yüzde 80,2'si bu unsuru önemli bir risk faktörü olarak ifade etti. Akran baskısı ve suça sürükleyen akranlar yüzde 75 ile ikinci sırada yer aldı. Okulda dışlanma, akran zorbalığı, güvenli olmayan okul çevresi, okula bağlılığın düşük olması ve destekleyici olmayan okul sistemi de çocukların riskli davranışlara yönelmesine yol açtığı belirlendi.

ERKEN FARK ETMEK

Durgut, "Bu sonuçlara göre çocuğu suçtan korumanın yolu, yalnızca suç işlendikten sonra müdahale etmekten değil; aile, okul, mahalle ve dijital ortamda riskleri erken fark etmekten geçiyor. Aileyi güçlendiren, okulu koruyucu mekanizma haline getiren, sosyal hizmetleri mahalle düzeyine indiren bütüncül bir koruma sistemi lazım" diye konuştu.