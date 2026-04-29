Doğum izni 24 haftaya çıktı: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Doğum izni 24 haftaya yükseldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle devlet memurlarının doğum sonrası izin süresi 16 haftaya, toplam izin süresi ise 24 haftaya çıkarıldı. Yeni haklar kapsamında koruyucu ailelere de 10 gün izin verilirken, mevcut doğum izninde olan anneler de düzenlemeden yararlanabilecek.

  • Resmi Gazete'de yayımlanan kararla devlet memurlarının toplam doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapılan değişiklikle doğum sonrası sekiz haftalık izin süresi 16 haftaya yükseltildi.
  • Halen doğum izninde olan ve 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan annelerin de yeni düzenlemeden yararlanacağı açıklandı.
  • Eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren on gün izin hakkı tanımlandı.
  • Yeni düzenlemenin tüm kamu kurumlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Doğum iznini 24 haftaya çıkaran karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEVLET MEMURLARINA YENİ DOĞUM İZNİ DÜZENİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte doğum izni sisteminde kritik bir değişikliğe gidildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapılan düzenleme ile doğum sonrası izin süresi "doğumdan sonra sekiz" haftadan "on altı" haftaya çıkarıldı, toplam izin süresi ise "on altı" haftadan "yirmi dört" haftaya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında ayrıca koruyucu ailelere ilişkin yeni bir hak da tanımlandı. Kanun metninde yer alan ifadeyle, "Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün izin verilir."

KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan değişiklikle birlikte kamu çalışanlarının doğum sonrası izin haklarında önemli bir genişleme sağlanırken, koruyucu aile uygulamalarına da ilk kez bu kapsamda özel bir izin hakkı tanımlanmış oldu.

Düzenleme, kamu personeli mevzuatında doğum ve aile temelli izin haklarını yeniden şekillendiren en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendirilirken, uygulamanın tüm kamu kurumlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA

Çalışma hayatındaki anneleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeyi anlatan Bakan Göktaş, "Doğum izinlerini 24 haftaya yükselttik. 24 haftayı tamamlanmamış anneler faydalanabilecek. Halen doğum izninde olan anneler yararlanacak. Önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak." demişti.

