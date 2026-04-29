Yeni düzenlemenin tüm kamu kurumlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren on gün izin hakkı tanımlandı.

Halen doğum izninde olan ve 24 haftalık süreyi tamamlamamış olan annelerin de yeni düzenlemeden yararlanacağı açıklandı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapılan değişiklikle doğum sonrası sekiz haftalık izin süresi 16 haftaya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte doğum izni sisteminde kritik bir değişikliğe gidildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapılan düzenleme ile doğum sonrası izin süresi "doğumdan sonra sekiz" haftadan "on altı" haftaya çıkarıldı, toplam izin süresi ise "on altı" haftadan "yirmi dört" haftaya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında ayrıca koruyucu ailelere ilişkin yeni bir hak da tanımlandı. Kanun metninde yer alan ifadeyle, "Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün izin verilir."

KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan değişiklikle birlikte kamu çalışanlarının doğum sonrası izin haklarında önemli bir genişleme sağlanırken, koruyucu aile uygulamalarına da ilk kez bu kapsamda özel bir izin hakkı tanımlanmış oldu.

Düzenleme, kamu personeli mevzuatında doğum ve aile temelli izin haklarını yeniden şekillendiren en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendirilirken, uygulamanın tüm kamu kurumlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.