A Milli Takım Uluslar B Ligi son maçında Karadağ’a konuk olacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. TV 8'den yayınlanacak karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor. Milliler kazanp A Ligi'ne lider olarak yükselmek istiyor. Ay Yıldızlı ekipte kart cezası sona eren Kenan Yıldız'ın bu maçta 11'e dönmesi bekleniyor. Milli takımımız Samsun'da oynanan ilk maçta Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etmişti.



NASIL LİDER OLURUZ?

Türkiye bugün Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda lider olarak A Ligi'ne yükselecek. Milli Takım'ın Karadağ ile berabere kalması, Galler'in de İzlanda'yı 4 farklı yenmesi durumunda ise Galler lider olarak A Ligi'ne yükselecek. Milli Takımın Karadağ ile oynadığı maçın 0-0 sona ermesi, Galler'in de İzlanda'yı 3-0 yenmesi durumunda ise lideri ise görülen kart sayıları belirleyecek.

İRFAN'LA GÜLMÜŞTÜK

Bizim Çocuklar , Samsun'da konuk ettiği Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin attığı golle devirmişti. Ay Yıldızlı ekip zorlu maçta gülen taraf olmak ve lider olarak A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.