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Victor Osimhen Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, katıldığı bir Youtube kanalında Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Victor Osimhen Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu

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Nijeryalı golcü Victor Osimhen, katıldığı bir Youtube kanalında Galatasaray ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız forvet "Şu ana kadar İstanbul'da Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyici. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek müthiş. Ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika" itirafında bulundu.

Cimbom'a ilk geldiğinde Onyekuru'dan bilgi aldığını söyleyen Nijeryalı futbolcu "Galatasaray'da ilginç bir kültür var. Tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz ve 1-2-3 yaparak tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum" diye konuştu. Aslan'da bu sezon 9 maçta sahaya çıkan Osimhen; 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

SÜRPRİZ TEKLİF
Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık forma giyen Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi. İtalyan basını; Kırmızı Şeytanlar'ın Nijeryalı yıldız için düşüncesinin Joshua Zirkzee ve para olduğunu öne sürdü. Ayrıca haberde Napoli'nin hocası Conte'nin, böyle bir teklif gelmesi durumunda Zirkzee'nin ismine sıcak bakabileceği vurgulandı.

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