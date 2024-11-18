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Okan Buruk: Osimhen başka takımda oynamaz

Osimhen için, "Sözleşmesinde Ocak ayı için bir çıkış maddesi var ama önemli değil. Kendisi bizden başka takımda oynamaz”diyen Okan Buruk, böylece Nijeryalı yıldızla ilgilenen F.Bahçe’ye üstü kapalı mesaj yolladı. Başarılı hoca, “G.Saray Osimhen için her şartı zorlayacaktır" dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024
Okan Buruk: Osimhen başka takımda oynamaz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor'a birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca Osimhen'in Galatasaray'da kalma niyeti olduğunu söyleyerek, "Ocak ayı için bir çıkış maddesi var ama önemli değil. Çünkü kalacağını söyledi. Mühim olan futbolcunun vereceği karar. Gelirken de aynı şeyi söyledi. Galatasaray Osimhen için her şartı zorlayacaktır" dedi.

Başarılı hoca böylece bu oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe'ye de ince bir mesaj göndermiş oldu. 2,5 sende tüm oyuncuları kendisinin istediğinin altını çizen Buruk, "En son kararı ben veriyorum. Bütün hepsi böyle oldu. Bir kere beklenti çok yüksek. Sizden bir an önce takıma katkı sağlayacak oyuncu bekliyorlar. Geçen yaz Ziyech, Zaha, Tete, Ndombele almaz mısınız? Tete serbest statüde geliyor. Davinson önemli bir transferdi" diye konuştu. Asla küçük düşünemeyeceklerini söyleyen Buruk, "Bizim hedeflerimiz büyük. Ben Şampiyonlar Ligi, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası oynayacağım. Büyük düşündük önemli oyuncular getirdik sezonu da şampiyon bitirdik. Avrupa'da çok daha başarılı olabilirdik" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HATAYI KENDİNDE ARASIN
Okan Buruk, sistemin istekleri ve amaçları doğrultusunda ligi şekillendiklerini düşünmediğini söyledi. Başarılı hoca, "Son beş yılda dört farklı şampiyon oldu. F.Bahçe hata yapmasaydı bir, iki tanesini kazanabilirdi. Örneğin Beşiktaş'ın şampiyon olduğu yıl Sivas'a kaybetti" dedi.

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