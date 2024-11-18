En-Nesyri için Suudi Arabistan iddiası

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin Sevilla'dan kadrosuna kattığı En-Nesyri için flaş bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan basını; Al Nassr'ın Sarı- Lacivertliler'den Faslı golcüyü kadrosuna katmak için 32 milyon Euro'yu gözden çıkardığını duyurdu.

Haberde; Al Nassr'ın özellikle ileri uçta Ronaldo'nun yanına etkili bir golcü transfer etmek istediği belirtildi. Yıldız santrforun hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliği onu aranan isim yapmış durumda. Ayrıca çevikliği ile savunmaları zorlayan En-Nesyri'nin, Suudi takımının hücum stratejilerine uyum sağlayacağı da öne sürüldü. Fenerbahçeli forvet için daha önce de İspanya'dan eski kulübü Sevilla'nın adı gündeme gelmişti. 27 yaşındaki golcünün menajeri aracılığıyla nabız yoklayan La Liga ekibinin olası bir geri dönüş ihtimaline çalıştığı kaydedilmişti. Kanarya'da bu sezon 17 maçta süre bulan En-Nesyri; 4 gol attı ve 2 asist yaptı. Fenerbahçe'nin bonservisi için İspanyol kulübü Sevilla'ya tam 19.5 milyon Euro ödediği yıldız golcünün sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.