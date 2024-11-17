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Yakınına bakana destek artacak

Evde bakım yardımında Kasım ödemeleri yapılırken, yeni yılla birlikte hem desteğin tutarı hem de yararlanmak için bakılan gelir sınırı yükselecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Yakınına bakana destek artacak

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Ülkemizde evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet de maddi destek sağlıyor. Halen aylık 9 bin 77 lira ödeme gerçekleştiriliyor. Kasım ayı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan 546 bin vatandaşa bu ay 4.9 milyar lira yatırıldığını söyledi. Hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödemenin her ayın 15'inde yapıldığına işaret eden Göktaş, "Halihazırda 546 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

MEMUR ZAMMI GELİYOR
Evde bakım desteğinin tutarı yeni yılda memur zammıyla artacak. Merkez Bankası'nın tahmini gerçekleşir ve 2024 enflasyonu yüzde 44 çıkarsa artış oranı yüzde 11.25 olacak. Evde bakım desteği de bu orana göre 10 bin 99 liraya yükselecek. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 44.81'lik enflasyon tahminine göre ise artış oranı yüzde 11.87'yi bulacak, destek de 10 bin 155 lirayı bulacak.

GELİR SINIRI ARTIYOR
Yeni yılla birlikte sadece desteğin tutarı artmayacak. Bu destekten yararlanmak da kolaylaşacak. Evde bakım desteğinden yararlanmak için hane içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelirin net asgari ücretin üçte ikisinden az olması gerekiyor. Halen bu gelir sınırı 11 bin 334 lira seviyesinde bulunurken, bu tutar yeni asgari ücretle yükselecek. Destekten yararlanmak için engelli bireyin; heyet raporu veren hastanelerden alacağı raporun ağır engelli kısmında 'Evet' yazan ibare bulunması, bakıma muhtaç olduğunun rapor ile tespit edilmesi de gerekiyor.

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