Osimhen için büyük çaba harcıyor

Ünlü TV yorumcusu Florian Plettenberg, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i transfer etmek için büyük çaba harcadığını belirtti. Plettenberg'in ifadeleri şu şekilde: "Galatasaray, Osimhen'i kadroda tutmak için ciddi çaba harcıyor. İlk görüşme zaten gerçekleşti. 25 yaşındaki forvet, İstanbul'da kendini çok rahat hissediyor, taraftarların gözdesi olarak rolünü seviyor ve takımda birçok arkadaşı var. Kulübe verdiği sinyaller, kalmanın bir seçenek olduğunu gösteriyor. Bunu başarmak neredeyse imkansız gibi görünse de Galatasaray yaratıcı yollar arıyor. Osimhen'in bu yaz için bonservis bedeli 75 milyon Euro"

12 GOLE KATKI VERDİ

Sarı-Kırmızılı Yönetim, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak taraftara yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyerken 8 gol ve 4 asistle toplamda 12 gole katkıda bulundu. Osimhen için şimdiye kadar 106.9 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

130 MİLYONLUK ELMAS 75 MİLYONA GİDECEK!

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli yönetiminin, Osimhen pişmanlığı körükleniyor. '130 milyon Euro'luk elmas yaz aylarında sadece 75 milyon Euro'ya satın alınabilecek' ifadeleri ile durumu özetleyen İtalyan basını, Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söylemesiyle birlikte, devre arasında olası satışların önüne geçtiğini yazdı. Ocak ayında 81 milyon Euro olan değeri boşa düşen Nijeryalı golcü, sezon sonunda çok daha uygun bir bonservisle takımdan ayrılabilecek.