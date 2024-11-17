PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osimhen için büyük çaba harcıyor

Ünlü televizyoncu Florian Plettenberg, Galatasaray’ın Victor Osimhen için Napoli ile ilk görüşmeyi yaptığını belirtti ve “İmkansız gibi görünse de Galatasaray her yolu deniyor. Osimhen İstanbul’da kendini çok rahat hissediyor” yorumunu yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Kasım 2024
Osimhen için büyük çaba harcıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü TV yorumcusu Florian Plettenberg, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i transfer etmek için büyük çaba harcadığını belirtti. Plettenberg'in ifadeleri şu şekilde: "Galatasaray, Osimhen'i kadroda tutmak için ciddi çaba harcıyor. İlk görüşme zaten gerçekleşti. 25 yaşındaki forvet, İstanbul'da kendini çok rahat hissediyor, taraftarların gözdesi olarak rolünü seviyor ve takımda birçok arkadaşı var. Kulübe verdiği sinyaller, kalmanın bir seçenek olduğunu gösteriyor. Bunu başarmak neredeyse imkansız gibi görünse de Galatasaray yaratıcı yollar arıyor. Osimhen'in bu yaz için bonservis bedeli 75 milyon Euro"

12 GOLE KATKI VERDİ
Sarı-Kırmızılı Yönetim, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katarak taraftara yeni bir bayram daha yaşatmak istiyor. Bu sezon 9 karşılaşmada forma giyerken 8 gol ve 4 asistle toplamda 12 gole katkıda bulundu. Osimhen için şimdiye kadar 106.9 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

130 MİLYONLUK ELMAS 75 MİLYONA GİDECEK!
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli yönetiminin, Osimhen pişmanlığı körükleniyor. '130 milyon Euro'luk elmas yaz aylarında sadece 75 milyon Euro'ya satın alınabilecek' ifadeleri ile durumu özetleyen İtalyan basını, Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söylemesiyle birlikte, devre arasında olası satışların önüne geçtiğini yazdı. Ocak ayında 81 milyon Euro olan değeri boşa düşen Nijeryalı golcü, sezon sonunda çok daha uygun bir bonservisle takımdan ayrılabilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Teğmenlerin kılıçlı korsan yemininde hesap vakti: Ebru Eroğlu’na ihraç talebi! İşte sebebi: Kılıç ya da slogan değil...
Bakanlık düğmeye bastı: Yakınına bakana destek artacak! Kimler yararlanacak? Ne kadar ödeme yapılacak?
Umutlar Karadağ’a! Türkiye Galler ile 0-0 berabere kaldı
Elon Musk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile dalga geçti: Onun espri anlayışı harika
Terminal filmi gerçek oldu! Rusya giriş izni vermedi: 70 yaşındaki kadın havalimanında mahsur kaldı
Narin Güran cinayetinin bilinmeyenleri: Narin’in kuzeni konuştu! Enes’in cezaevindeki kan donduran telefon görüşmesi ve diş fırçası detayı
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...
MOSSAD aparatları Türkiye karşıtı panelde buluştu: PKK ile Siyonist ittifakı ağzındaki baklayı çıkardı
Soykırımcı Netanyahu’nun evine işaret fişeği atıldı!
İzmir’de 13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü | Babanın ifadesi ortaya çıktı! Cinsel istismarla mı bulaştı? Kızılay’dan açıklama geldi
Başkan Erdoğan’dan Brezilya çıkarması! G-20 Zirvesi’nde hangi başlıklar gündemde olacak? | Gazze’ye de dikkat çekecek
Jhon Arias’tan Galatasaray resti!
ABD seçimleri FETÖ’yü sarstı: iade korkusu ve takiye taktikleri! Enes Kanter hemen Donald Trump’a koştu...
ÖZEL | Beşiktaş’tan Fenerbahçeli yıldıza kanca!
İngiltere’de Avam Kamarası’nda grup seks skandalı: Başrolde eski milletvekili var
SON DAKİKA