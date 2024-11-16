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Mourinho Okan Buruk'un gerisinde kaldı ama kendi rekorunu kırdı!

2014-2015’te Chelsea ile ilk 11 haftada 29 puan toplayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 10 yıl sonra en fazla puanı topladığı sezonu yaşıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Mourinho Okan Buruk’un gerisinde kaldı ama kendi rekorunu kırdı!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 26 puan topladı. Portekizli teknik adam, meslekdaşı Okan Buruk'un çalıştırdığı ezeli rakibi Galatasaray'ın tam 5 puan gerisinde kaldı... 61 yaşındaki Jose Mourinho, bu sezon topladığı 26 puanla kendi rekorunu kırdı.

Fenerbahçe teknik direktörü, son 10 sezonun en iyi başlangıcına imza attı. Sarı-Lacivertliler'in hocası, 2014- 2015 sezonunda 29 puan toplamıştı. O sezondan sonra en çok puan topladığı sezonu Fenerbahçe ile yaşıyor. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'den önce Roma kariyerinde İtalya Ligi'nde 3 sezonda ilk 11 haftalar itibarıyla 22 puanı geçemedi. İspanyol devi Real Madrid'le 2012-2013 sezonunda ise İspanya Ligi'nde ilk 11 maçta 23 puan topladı. Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Jose Mourinho, saha içindeki tercihleri ve saha dışındaki söylemleri ile zaman zaman tartışılsa da en iyi sezon başlangıçlarından birine imza atarak dikkatleri çekmeyi başardı.

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