Jaime Dominguez Perez De Ayala’dan Arda Güler hakkında övgü dolu sözler!

Jaime Dominguez Perez De Ayala, 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler'in "sabır gösterilmesi" durumunda Türkiye için gelecekte çok daha önemli bir oyuncu olacağını söyledi. "Real Madrid, Arda'ya ve potansiyeline inanıyor. Önemli olan onun bu potansiyele bir an önce ulaşmasını sağlamak" ifadesini kullanan Jaime, milli futbolcunun İspanyol takımında yeterli düzeyde forma giyememesi nedeniyle başka bir ekibe kiralanmasına ilişkin "Real Madrid'in yapması gereken en önemli noktalardan biri onunla özel olarak ilgilenmek ve sorunlarını gidermek olmalı" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN