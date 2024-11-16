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Fenerbahçe Mourinho'nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti

Talisca için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, Roma’dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki 10 numara Paulo Dybala için ilk hamleyi yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Fenerbahçe Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti

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Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, dünya yıldızlarıyla temaslara başladı. Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda 10 numaraya takviye yapmayı planlıyor. Kanarya'nın gündeminde ilk sıralarda Anderson Talisca yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, Brezilyalı yıldızı transfer etmek için büyük uğraş veriyor. Fenerbahçe, Talisca maddi anlamda ikna olmazsa diğer adaylara yönelecek. Kanarya'nın B planı ise Paulo Dybala... Sarı-Lacivertliler, 31 yaşındaki 10 numara için harekete geçti.

40 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan Dybala'nın da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 2022 yılından beri Roma'da forma giyen Dybala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu sezon 12 maçta 2 gol atan Tangocu, 40 kez Arjantin Milli Takım formasını giyerken 4 kez fileleri sarstı. Roma dışında Juventus ve Palermo gibi takımların da formasını giyen Arjantinli yıldız için şimdiye kadar 52.9 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

İTALYA LİGİ'NDE 333 MAÇA ÇIKTI
Paulo Dybala, İtalya Ligi Serie A'da 333 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 125 gol atarken 67 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 53 maçta 18 kez fileleri sarsarken 3 asiste imza attı. Roma formasıyla toplam 89 maça çıktı.

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Fenerbahçe Mourinho’nun eski öğrencisi Paulo Dybala için harekete geçti!
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